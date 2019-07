Asegura edil de Tequexquitla tener policías suficientes para prevenir robos en el municipio

El edil de El Carmen Tequexquitla, Óscar Vélez Sánchez, aseguró que la plantilla de 30 elementos con la que actualmente cuenta su cuerpo policiaco es suficiente para prevenir los robos a transeúntes, a comercios y a casa habitación, pero en los casos de delitos de carácter federal solo colaboran con los gobiernos estatal y federal para su combate.

Asimismo, dio a conocer que Ángel Pérez es el nuevo director de Seguridad del municipio en sustitución de Humberto Arcovendiz Vázquez, quien fue hallado muerto el pasado 7 de abril en inmediaciones del municipio de Cuapiaxtla.

En materia de seguridad, El Carmen Tequexquitla ha enfrentado algunas situaciones polémicas como la muerte de su mando policiaco y la detención de cuatro efectivos en octubre de 2018 por presuntamente haber participado en actos delictivos y de extorsión, lo que a la postre derivó en su renuncia.

Vélez Sánchez indicó que tras esos hechos, su administración se ha abocado “a hacer lo que todos los ayuntamientos, volver a reclutar la plantilla que se necesita y hacer los procedimientos legales para que (los elementos) estén certificados y puedan tener la licencia colectiva” para portar armas.

En el caso de la Dirección de Seguridad municipal, observó que “obviamente, es un espacio que no puede estar acéfalo”. El nuevo responsable, abundó, no formaba parte de la plantilla de policías municipales “y al menos en el municipio es una nueva persona” que ocupa ese cargo. Su nombre es Ángel Pérez y es originario de San Pablo Apetatitlán.

Informó que antes de la renuncia de esos cuatro policías y la muerte del mando policiaco la plantilla de la Dirección de Seguridad era de 25 elementos, “pero se volvió a contratar a ese mismo número que renunciaron y a otros cinco y ahorita ya tenemos 30 efectivos”.

-¿Ese número garantiza la seguridad del municipio?, se le preguntó.

Este es un tema que ustedes lo deben saber, y creo que todos, pienso que al menos lo que me compete como municipio está garantizado, que es que no haya asaltos al transeúnte, al comercio, que no haya otros delitos. Nosotros prevenimos el delito, no somos investigadores, ni somos procuraduría para meternos en delitos, tal vez, de carácter federal”, finalizó.