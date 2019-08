Arena política para las elecciones de 2021. Se cuentan con reglas claras para el juego, están plenamente identificados los jugadores, el público es aficionado o seguidor de alguno de ellos y se espera un evento con pocas diferencias en el resultado.

Si en algún ámbito de la vida pública de Tlaxcala –y del país– registra cambios –elección tras elección– es en las reglas del juego. Las leyes electorales se actualizan para disminuir, hasta donde ello es posible, la desconfianza en el proceso y resultado electoral.

Los jugadores locales no han cambiado desde la alternancia de 1998. Una parte importante de la clase política se recicla en cada proceso electoral local y/o federal, anotándose en otros partidos o coaliciones.

Hasta hace algunos años las posiciones locales eran despreciadas. Salvo la gubernatura. Pero ante un panorama tan incierto, los actores locales buscarán pasar del Congreso federal al local y, en su caso, hasta lo municipal.

El público ha aprendido para qué sirve su voto. Sabe que quien paga manda. Basados en sus usos y costumbres, lo utiliza para premiar o castigar, pero todo para negociar condiciones a fin de mantenerse como parte indispensable del proceso y la decisión.

Tienen claro que por muy buenos que sean los jugadores, no pueden irse solo por la figura. Es necesario que demuestren que realmente tienen compromiso y saben respetarlos. De otra manera se aplica el principio del sí, pero no.

Las elecciones de 2021 muestran una arena dominada por los competidores, pero sobre todo por un público que tiene claro que el ánimo de un jugador depende del apoyo que encuentre entre las gradas.

Lo único que no encuentran es el equipo que enfrentará a quien, desde 2006 se lleva el primer lugar de votación. Se requiere carisma, pero sobre todo capacidad para conjugar y conjuntar. Hasta ahora no identifica a quién reúna esas condiciones. Por el momento, no hay adversario.