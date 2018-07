Aquiáhuatl Sánchez dará continuidad al proceso de evaluación de personal en la PGJE

El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiáhuatl Sánchez informó que dará continuidad al proceso de evaluación del personal, seguimiento a las quejas del público y celeridad a los asuntos que están pendientes, pues estos temas los inició en su momento José Aarón Pérez Carro como titular de esta dependencia y que el pasado lunes fue nombrado secretario de Gobierno.

En entrevista posterior al evento oficial para conmemorar el día del abogado, el cual fue encabezado por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, en la Plaza Juárez de la capital la mañana de este jueves, Aquiáhuatl Sánchez aseguró que conoce bien el funcionamiento de la PGJE –es la segunda ocasión que está como encargado del despacho en esta administración– e indicó que se hacen evaluaciones personalizadas a los funcionarios de la Procuraduría.

El objetivo de estas evaluaciones personalizadas es conocer “qué funcionario está con el perfil, qué funcionario está trabajando a favor de la Procuraduría y que brinde una atención eficaz y humana a la ciudadanía, porque la indicación del gobernador es ésa, no podemos trabajar con funcionarios que atienden principalmente a víctimas del delito y tengan una atención deficiente o de mala manera al público”.

El funcionario agregó que la próxima semana se tiene programada una reunión plenaria de toda la dependencia, a fin de dar a conocer todas las cuestiones de seguimiento a las evaluaciones que se han hecho, esto es, la general en toda la PGJE, por área y ahora por trabajador.

Por otra parte, José Antonio Aquiáhuatl dio a conocer que ya está en curso la investigación sobre el homicidio de una persona tras ser golpeada por vecinos de San Pablo del Monte por probable caso de robo.

“Ya iniciamos una carpeta de investigación por el homicidio en San Pablo del Monte y por lo que respecta a Xiloxoxtla, efectivamente se detuvo a una persona (a inicios de esta semana) por parte de la población, pero no tenemos ningún delito en flagrancia, al parecer todo el tema quedó con la policía estatal o municipal, pero la Procuraduría como tal no tuvo conocimiento porque la persona no estuvo detenida”, expuso.