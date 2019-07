Aprueban diputados 15 cuentas públicas del ejercicio 2018 sin discusión de por medio

Sin mayores contratiempos ni discusión de por medio, este miércoles el pleno de la LXIII Legislatura aprobó las primeras 15 cuentas públicas de un total de 104 entes públicos correspondientes al ejercicio fiscal de 2018.

En la primera sesión del periodo extraordinario convocado para la aprobación de 26 cuentas públicas este miércoles, solo hubo algunas inconformidades de los congresistas por la desidia e incumplimiento de funciones de algunos diputados, pues durante la plenaria, que duró más de siete horas, algunos de ellos se ausentaron, lo que por momentos puso en riesgo la plenaria.

Es más, el ex presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), el morenista Víctor Manuel Báez López recriminó a sus homólogos por esa situación e incluso por validar los dictámenes sin tener el conocimiento del contenido de los mismos, ya que no estaban presentes al momento de su lectura, pues “no se trata de estar de levanta dedos”.

“No entiendo cómo quienes no han estado presentes van a emitir su voto con el desconocimiento de todo esto, entonces cómo lo van a hacer, creo que no estamos aquí de levanta dedos y mucho menos, tenemos una responsabilidad con la sociedad y no podemos votar dictámenes sin ser responsables de lo que hacemos. Le pido presidenta (Luz Vera Díaz) que ponga orden y usted es la responsable de esta mesa directiva y si no tiene la capacidad para tener en el recinto a los diputados, le solicito su renuncia”, espetó el legislador en reclamo a la actitud de varios de sus compañeros.

A pesar de ello, la sesión se realizó sin mayores contratiempos y las primeras cuentas públicas que aprobaron fueron las del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala (ICET), del Patronato La Libertad Centro Cultural de Apizaco, del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (Itpcd), Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física y Rehabilitación (CRI), Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET) y Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Además las del Colegio de Educación Profesional Técnica de Tlaxcala (Conalep), Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST), Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) y Coordinación de Radio, Cine y Televisión (Coracyt).

También aprobaron los estados financieros del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) y del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos.

La sesión fue declarada en receso para reanudarse hasta el próximo viernes a las 10 horas, con la finalidad de aprobar las otras 11 cuentas públicas pendientes del listado de 26 que enlistaron para la primera plenaria de este periodo extraordinario.