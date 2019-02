Aplicará Infonavit mecanismos para blindar la calidad de la vivienda: Mario Macías

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pondrá en práctica mecanismos encaminados a blindar que todas las construcciones reúnan condiciones de calidad en cuanto a diseño, edificación, ubicación y precio, con el propósito de garantizar a los derechohabientes la adquisición de un bien inmueble en las mejores condiciones y con ello acabar con los reclamos, advirtió el titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores de este organismo, Mario Macías Robles.

“No va a ser un cheque en blanco para los constructores… tenemos que reforzar la verificación para que se revise desde el desplante de la casa hasta la terminación tanto en diseño como construcción; se van a blindar los mecanismos de verificación y también vamos a apelar al tema de la ética y valores de las empresas, habrá sanciones muy fuertes, por supuesto, y también estímulos a las que hagan buenas prácticas”, subrayó.

Otro punto es atender la calidad de los avalúos para cuidar que las empresas no alteren el precio, sino que sea el del mercado real.

De manera complementaria, reveló, se acordó con el Registro Único de Vivienda (RUV) que los constructores que quieren vender casas a través de un crédito del Infonavit, tienen la obligación de registrar su reserva territorial y verificar que no esté en zonas de siniestralidad de acuerdo con el Atlas de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), ya que de ser así se rechazará en automático, es decir, no habrá posibilidad de que el constructor por comprar tierra barata, los inmuebles tengan vicios ocultos con posible siniestralidad de inundaciones o de fragilidad en la resistencia de los materiales de la reserva.

En conferencia de prensa después de sostener una reunión con los dirigentes sindicales de la entidad, el funcionario federal expuso que entre las principales preocupaciones de los representantes gremiales está el recorte de 14 mil 600 millones de pesos a solo 400 millones en la bolsa de subsidios para los trabajadores de bajos ingresos etiquetada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

El recorte al subsidio fiscal “significaría un grave riesgo para los trabajadores de menores ingresos de no tener la posibilidad de ejercer su crédito en Tlaxcala, porque al no haber subsidio, no habría oferta de vivienda por parte de los constructores. Esa fue una inquietud que nos externaron; sin embargo, la Dirección General del Infonavit, junto con las dos direcciones sectoriales, estamos trabajando y en los próximos consejos de administración de febrero y marzo se habrá de dar una respuesta a ello para sustituir el subsidio federal incrementado la capacidad de crédito del trabajador que gana de un salario hasta 2.8 veces”.

Se prevé que la cifra mínima es generar 82 mil créditos a nivel nacional en los trabajadores con este rango de ingresos.

Además, dijo, se solicitará una contraprestación a los constructores en el sentido de que hagan vivienda de calidad, que no haya vicios ocultos, que la ubicación de las viviendas sea en la zona idónea, esto es, que no sea en un área de siniestralidad.

Sobre su visita a Tlaxcala este jueves, explicó que se trata de un recorrido que realiza por todo el país para que la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit se reúna con los representantes de los derechohabientes en la comisión consultiva en los estados, a fin de dar a conocer la agenda de trabajo y escuchar propuestas, reclamos, solicitudes, pensiones o cuestionamientos de la clase laboral.

“No venimos a tomarnos la foto, venimos a escuchar cosas, a plantear la agenda porque hay temas de observancia nacional que traemos como rezago en el Infonavit y que estamos dando respuesta, junto con el director general, Carlos Martínez Velázquez, quien es de Tlaxcala”, refirió.

También dio a conocer que se buscará que el descuento a los trabajadores que ya ejercieron un crédito se ajuste en automático cuando cambie de empleo y su ingreso sea menor, esto es, sin rebasar el 30 por ciento que contempla la Ley Federal del Trabajo.

En cuanto al Programa de Responsabilidad Compartida, que consiste en cambiar créditos de veces salarios mínimos a pesos, expuso que es un tema finito para todo el país porque se contempla que en este primer año sean poco más de 194 mil créditos los beneficiados y que en el sexenio sean alrededor de 745 mil.

Los requisitos para acceder a este programa son que el crédito tenga una antigüedad de 15 años, que el acreditado tenga 40 años de edad y que el valor por amortizar del crédito sea del 1.5 mayor al precio original del que se contrató.

Estimó que en Tlaxcala serían alrededor de mil créditos los que accedan al programa y a nivel nacional ya hay alrededor de 445 mil contactos de trabajadores que se han acercado para tratar de cumplir con el perfil, de los cuales cerca de 46 mil sí reúnen los requisitos.

“Hay que dejar en claro que no se puede cambiar todo el portafolio hipotecario, de 5 millones de créditos a nivel nacional, porque si no el Infonavit quebraría, es un programa con cuentas ya seleccionadas que se va a aplicar durante todo el sexenio y la idea es que continúe después de este gobierno”.

Respecto de las metas crediticias para Tlaxcala en 2019, Macías Robles anticipó que serán similares a las de 2018, año en el que se autorizaron más de 3 mil créditos que significaron una inversión de más de 149 millones de pesos.