Anuncia AMLO inversión de 681 mdp para carreteras y apoyo a campesinos antes de marzo

Al anunciar que los apoyos para jóvenes, adultos mayores e infantes con discapacidad ya están en marcha, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador oficializó la inversión de 681 millones de pesos para carreteras de Tlaxcala este año y ofreció que antes de que finalice febrero, 35 mil campesinos recibirán apoyo a tiempo para sembrar y serán beneficiarios de los precios de garantía de granos básicos.

En la primera visita del tabasqueño a la entidad como jefe del Ejecutivo federal, resurgió el hartazgo expresado por la ciudadanía, a través de su voto, contra el partido en el poder en las elecciones del 1 de julio de 2018.

Los abucheos de asistentes hacia el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez irrumpieron en el domo blanco del centro expositor Adolfo López Mateos de la capital, sede de la entrega de apoyos de los Programas Integrales de Desarrollo.

Desde el presídium, el mandatario de extracción priista apenas pudo dar la bienvenida a López Obrador, pues las protestas retumbaron en el recinto y aceleraron la intervención del presidente, al que recibieron con aclamaciones.

En este evento que inició cerca de las 11:05 horas y al que Andrés Manuel López Obrador llamó “asamblea”, agradeció la presencia de los beneficiarios. Anunció que han iniciado “los programas para el bienestar del pueblo, que ya está caminando el nuevo gobierno (federal) con ese propósito, de atender las necesidades”.

Pero el auditorio estalló en rechiflas cuando subrayó que antes el gobierno “estaba más dedicado a facilitar el saqueo, el robo, en beneficio de una minoría”.

Confió en que a la mitad de este año “ya estén funcionando todos los programas y dando todos los beneficios”. Señaló que se crean nuevas formas para hacer llegar los apoyos para que lleguen de manera directa y completa, sin ‘moche’ y sin intermediarios, a través de una tarjeta bancaria, para que no pase dinero por las instancias o las oficinas de gobierno. “Ya lo oíste Mena”, gritó un hombre entre la muchedumbre.

“Y lo mismo aplica para las organizaciones… por eso se está trabajando un censo casa por casa, para saber quién es quién… vamos a destinar recursos suficientes para que todos los jóvenes de Tlaxcala tengan garantizado el derecho al trabajo y al estudio”.

Hay 12 mil 274 plazas, o sea, se puede contratar a esa cantidad de jóvenes como aprendices de un oficio, pero no hay límite. El apoyo consiste en 3 mil 600 pesos mensuales, precisó al explicar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para estudiantes de nivel superior –expuso– inicialmente hay becas de 2 mil 400 pesos mensuales para hijos de 2 mil familias de escasos recursos económicos. Pero si alcanza se conseguirá una ampliación del presupuesto, indicó.

Recordó que se crearán dos universidades públicas en la entidad y acentuó que 27 mil 390 alumnos de nivel medio superior tendrán una beca de mil 600 pesos cada dos meses. También serán beneficiados con este monto las y los estudiantes “pobres” de primaria y secundaria a favor de 40 mil familias tlaxcaltecas.

Dio a conocer que ya inició la ampliación y el aumento a 2 mil 550 pesos bimestrales de la pensión para 71 mil 975 adultos mayores en Tlaxcala. Este programa universal incorporará a pensionados y a jubilados del ISSSTE, IMSS, del Ejército mexicano y de Pemex. En el país serán favorecidas 8 millones de personas con una inversión de 100 mil millones de pesos, especificó.

Pero puntualizó que todavía está pendiente el registro de 3 millones de beneficiarios de este esquema, “no porque no haya recursos –dijo–, sino porque falta terminar el censo y decidir cómo se les va a llevar el apoyo”, sobre todo en comunidades apartadas que no tienen posibilidad de ir a la ciudad a una sucursal bancaria.

Recalcó que se establecerán centros integradores de servicio para instalar una sucursal del Banco de Bienestar, en el que será transformado Bansefi.

“Ya se está aplicando el programa de Pensión a Personas con Discapacidad” de escasos recursos, en el cual niñas y niños tienen preferencia y recibirán 2 mil 550 pesos cada dos meses. Solo si hay recursos adicionales ya se verá si adultos en esta condición son incluidos, añadió el mandatario.

Alrededor de 35 mil productores del campo tlaxcalteca –resaltó– contarán con apoyo directo para siembra, “entre menos hectáreas tengan más van a recibir, porque esa es justicia, dar más al que tiene menos”.

Para ello se realiza un censo de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, ya que se procura que el recurso sea entregado a tiempo, antes de que finalice febrero. En el caso del estado, todos los productores serán beneficiarios del precio de garantía, ya que poseen parcelas “muy pequeñas”, menos de 20 hectáreas (extensión límite), solo una o media, “porque yo conozco a Tlaxcala”, remarcó.

Repasó quela tonelada de maíz será pagada en 5 mil 610 pesos el mismo día de la comprada en almacén de Diconsa; “no se les va a quedar a deber”. Mientras que la tonelada de frijol, trigo y arroz en 14 mil 500 pesos y el litro de leche en 8.20 pesos.

Justo cuando comentó el programa Tandas para el Bienestar, que este año consiste en la entrega de un millón de créditos de 6 mil pesos para negocios pequeños, sin intereses ni garantía, un grupo de maestros cesados que piden su reinstalación comenzaron a exigir solución, por lo que les pidió que le permitieran concluir para contestarles.

Mencionó que en Tlaxcala el gobierno federal tiene al frente de la coordinación del Censo de Bienestar a “la compañera” Lorena Cuéllar Cisneros (delegada estatal de Programas de Desarrollo), a la que el público dedicó algunas ovaciones que contrastaron con las palmaditas por parte del gobernador.

“Todos estos programas son para todos, no son para un partido, ya pasó la campaña; partido es una parte, gobierno es todo… en el gobierno el partido se llama pueblo de México”.

Hizo un llamado a actuar de manera respetuosa hacia todas las autoridades. “Yo sé –apuntó– que hay sentimientos, pero ya tenemos que unirnos todos”.

Pero al momento de reconocer que su administración es apoyada y que trabaja de manera coordinada con el gobernador de Tlaxcala, nuevamente la muchedumbre irrumpió en abucheos: ¡Fuera Mena, fuera Mena!”

López Obrador afirmó que será respetuoso de la protesta y garantizará el derecho a disentir. “Pero me gustaría que así como se protesta en contra del gobernador también se le ofrezca un aplauso fuerte”. Sin embargo, las rechiflas se vigorizaron y opacaron a la porra reducida que vitoreó al titular del Poder Ejecutivo en el estado.

El presidente mencionó que Mena Rodríguez facilitó el establecimiento de la Secretaría de Cultura en la entidad y que su titular Alejandra Frausto ya despacha.

Además, refirió que a petición del propio gobernador, se logró una inversión de 681 millones de pesos en 2019 para mejorar caminos y carreteras del estado. Sin embargo, al anuncio le siguieron más silbas y expresiones de “Fuera Mena; Mena metiche”.

De hecho, en su mensaje, Marco Mena aludió a esta concordancia entre ambos gobiernos y agradeció a López Obrador por rescatar a Tlaxcala en el plan carretero; “nos ayuda usted en el presupuesto de la Federación”.

De igual forma, se congratuló por establecer la Secretaría de Cultura en Tlaxcala y se jactó de tener una excelente relación con la titular de esta dependencia, Alejandra Frausto Guerrero.

Señaló que su administración pondrá en marcha un programa muy amplio para reducir la pobreza extrema en el estado. “Y el señor presidente nos va a ayudar para que podamos hacer equipo y podamos atender a la población… con trabajo continuo, con una relación permanente y con respeto. Aquí –enfatizó el gobernador– se le quiere y se le respeta. Gracias por estar con nosotros”.

Los ánimos se calmaron cuando López Obrador aludió a los neoliberales por alargar 36 años su periodo en el poder y prometió justicia y solución a los problemas de salud y educación. Aseveró que se acabó el huachicoleo y que no lo habrá “ni arriba ni abajo”, pues el robo de combustible ha representado casi cuatro veces el presupuesto de Tlaxcala. Recalcó que el problema no es el dinero sino la corrupción e impunidad. “Se acabó la corrupción, me canso ganso”, remató.