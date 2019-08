Analiza Morena las propuestas de diputados federales para agenda legislativa: Terán

El diputado federal Rubén Terán Águila prefirió no adelantar las iniciativas de ley o propuestas que presentará de manera particular en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, pues explicó que estos proyectos deben pasar por un proceso de estudio y análisis para que sean integrados en la agenda legislativa que propondrá la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la cual es parte, para ese periodo.

Si bien el diputado federal por el II distrito de Tlaxcala reconoció que restan escasos 20 días para que los legisladores federales se reintegren a sus labores legislativas, previó que en los primeros días del próximo mes de septiembre se dará a conocer la agenda legislativa prioritaria para la bancada de Morena.

“Tenemos un calendario a nivel federal que se está conformando, empieza el 24 (de agosto) y ya desde ahorita todos los diputados que tenemos aportaciones para la agenda se están mandando para su estudio, análisis y su consideración, en su caso. Esta aprobación se dará en reunión plenaria, entonces es muy temprano todavía, a pesar de que estamos a 20 días de iniciar trabajos en la Cámara para decir qué agenda tenemos y qué agenda no pasó”.



¿Como diputado por Tlaxcala hará una propuesta para el estado? -se le preguntó.

“Es un planteamiento a nivel nacional. Yo estoy con muchos temas, tenemos un equipo que está trabajando muy intensamente para proponer una agenda legislativa, para incidir en la agenda legislativa, pero no me gustaría adelantarme, quiero ser un poquito mesurado, pero sí estaré trabajando muy consistentemente y disciplinado para dar resultados a nivel federal y para representar dignamente al Tlaxcala y al distrito”,

En tanto, dio a conocer que el próximo sábado él y su compañera en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, la diputada federal por el III distrito de Tlaxcala, Claudia Pérez Rodríguez, rendirán su respectivo informe de actividades legislativas de su primer año de gestión.

Terán Águila consideró que el primer año de la LXIV Legislatura federal ha sido “muy exitoso” para la vida política y social del país, pues “tenemos hoy una legislación un tanto cuanto diferente en muchos rubros, tanto en inversión pública como en la procuración de justicia, como en la seguridad pública y en muchos temas”.

Consideró que la actual legislatura federal ha sentado las bases constitucionales para “un mejor desarrollo de nuestro país y, aclaro que no es discurso, lo estamos realizando, se están haciendo muchas cosas para que no exista fuga de dinero, para no haya tanta corrupción en este país”, aseveró.