Amonesta TET a alcaldesa de Axocomanitla por demorar salario a síndico y regidora

El pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) hizo una amonestación pública a la alcaldesa de San Lorenzo Axocomanitla, Martha Palafox Hernández, por no dar cumplimiento total a una sentencia emitida para restituir de sus remuneraciones, vía transferencia bancaria, al síndico municipal, José Lucas Santamaría Cuayahuitl, y a la cuarta regidora de ese ayuntamiento, Gisela Flores Tuxpan.

Si bien reconocieron que la presidenta municipal cumplió, a través de la entrega de cheques, con el pago de los salarios de la primera quincena de diciembre de 2018, lo mismo que aquellas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y la primera quincena de mayo de 2019, los magistrados electorales precisaron que la segunda quincena de mayo debía ser pagada mediante transferencia bancaria y no a través del Tribunal Electoral, pues éste “no es el medio o la instancia para realizar el pago”.

“El hecho de que la presidenta municipal haya exhibido cheques, evidencia que no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia, pues no ha implementado mecanismos eficaces de pago. Es decir, fue ilegal y arbitrario que de manera no fundada ni motivada, hubiese cambiado la forma de pago a los actores, porque las remuneraciones se hacían mediante transferencia bancaria”, establece parte de la sentencia aprobada.

En esa circunstancia, los magistrados Luis Manuel Muñoz Cuahutle, José Lumbreras García y Miguel Nava Xochitiotzi ordenaron a la alcaldesa entregar de manera directa y vía transferencia bancaria, los salarios respectivos al síndico municipal y a la cuarta regidora, “en aras de privilegiar el pronto pago y evitar mayores dilaciones”.