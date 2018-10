Alzas en gasolina y luz no afectará participación de comercios en el Buen Fin: Canaco

Pese a los incrementos en gasolina y luz eléctrica, la Cámara Nacional del Comercio (Canaco-Servitur) de Tlaxcala y la delegación de la Secretaría de Economía (SE) confían que al menos mil 200 negocios participen con descuentos de entre el 10 y 80 por ciento de sus productos y servicios en la edición 2018 del Buen Fin, que se celebrará del 16 al 19 del próximo mes de noviembre.

En rueda de prensa, la directora de la Canaco-Servitur en la entidad, Marlem Ojeda Ilhuicatzi sostuvo que esta estrategia que se aplica desde hace varios años en los estados para incentivar la economía interna ha dado buenos resultados a los comercios participantes, de ahí que continúa realizándose.

En este sentido, reveló que en la edición 2017 del también denominado “el fin de semana más barato de año”, se registró un incremento promedio de 27 por ciento en ventas entre los negocios participantes, de ahí que confió en que este año el número de comercios que ofrezcan descuentos en sus productos y servicios sea mayor, así como las ganancias.

“Sabemos que los incrementos (en energía eléctrica, gasolina y agua potable) han sido importantes y que la economía del país está sufriendo estragos, pero también sabemos que el comercio ya tiene conocimiento de este Buen Fin y han tenido ventas, han tenido una mayor economía. Si no tuviera éxito, la Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras ya lo hubiera eliminado, ya no existiría y si existe es porque ha funcionado, a lo mejor los incrementos no van a ser tan altos cada año”.