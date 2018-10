Altas tarifas eléctricas ponen en riesgo el pago de prestaciones de fin de año: AET

El presidente de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala (AET), Iván Guarneros Gómez informó que el cobro de altas tarifas eléctricas pondría en riesgo el pago de prestaciones de fin de año a los trabajadores, por lo que las industrias se ven obligadas a implementar diversas medidas a efecto de contar con recursos para cubrir estos compromisos.

“Está corriendo el recibo de luz de septiembre para pagar en octubre y de seguir las cosas así se pone en riesgo el pago de prestaciones en diciembre, porque de donde tienes que jalar dinero es de lo que tenías pronosticado de tu presupuesto para fin de año, pero muchas empresas están esperando hasta el último, no llegar a paros técnicos, pues hay la esperanza de que se detengan los aumentos en las tarifas de energía eléctrica”, refirió en entrevista al término de la inauguración de la Feria del Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en Apizaco.

Las tarifas eléctricas no han bajado, hay pláticas de algunas cámaras empresariales con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero no se ha llegado a un acuerdo para que se reduzcan, sólo el compromiso de que ya no subirán en lo que resta del año, refirió.

Indicó que las empresas no son competitivas por las altas tarifas de este energético y “lo que queremos es que bajen a los costos que se tenían en enero de 2018, porque estamos hablando de un 71 por ciento en el alza”.

Si bien comentó que algunas empresas ya han iniciado paros técnicos o han dado de baja a algunos trabajadores, Guarneros Gómez no precisó cifras en ambos casos, “son datos que me han pasado, me han dicho vamos a tener que descansar gente o tenerla parada por un tiempo”.

El dirigente de la AET mencionó que la estrategia en este asunto es buscar amparos por el incremento a las tarifas, ya que la situación es muy grave en las empresas, además de continuar las gestiones con la CRE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que disminuyan.

Recordó que las inversiones están detenidas en el país por esta situación, incluidas algunas empresas de Tlaxcala de los sectores automotriz, metalmecánico y químico, entre otros.

Subrayó que las empresas exigirán que se detengan los aumentos y después que haya una bonificación de esos aumentos que no fueron explicados en su momento.

Guarneros Gómez recordó que la AET representa a 47 empresas de todos los sectores en el estado de Tlaxcala a la fecha.