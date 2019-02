Alonso quebrantó procedimiento del IAIP para resolver denuncias contra opacidad: Canales

David Cabrera Canales, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) reconocido por el Consejo General, señaló a la comisionada Marlene Alonso Meneses (quien también se asume como titular del órgano) de supuestamente quebrantar el procedimiento de resolución de denuncias contra entes públicos que incumplieron obligaciones de transparencia.

Refirió que derivado de este hecho, el pleno consideró necesario crear los lineamientos para la sustanciación de este tipo de denuncias presentadas por particulares.

Expuso que la comisionada autorizó de manera unilateral a servidores públicos del IAIP a que resolvieran si eran procedentes o no. “Con ello no solo ignoró al máximo órgano de gobierno, de decisión, sino que atribuyó facultades al personal del área jurídica”.

Es decir, por decisión de Marlene Alonso, los integrantes del Consejo General “ya no son los que resuelven, sino son los trabajadores subordinados”. En 2018 se recibieron ocho casos, pero “solicité un informe al área jurídica y me mintieron porque me dijeron que solo fueron cinco”, añadió.

“Tengo el dato de que muchas denuncias las desecharon de plano, sin haber hecho el procedimiento; no hubo notificación a los denunciantes, ni a los sujetos obligados en relación a si cumplían o no”.

Tampoco hay certeza de que se les haya requerido un informe para responder a la acusación y mostrar que acatan la ley en la materia, “simplemente ellos decidieron desecharlas, y algunos, lo peor, ni siquiera las admitieron”.

Anotó que no se realizó ningún procedimiento; estos –puntualizó- son actos de corrupción que yo estoy documentando y que voy a incluir en el expediente de juicio político presentado ante el Congreso local en contra de la comisionada”.

Porque –acentuó- el máximo órgano de gobierno del IAIP es el que debe llevar a cabo la sustanciación de denuncias. “Esa es la gravedad” en que se ha incurrido.

Reconoció que no había lineamientos específicos para realizar esta labor, sin embargo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado establece en el artículo 81 que cualquier persona podrá denunciar ante el IAIP la falta de obligaciones de transparencia previstas en los numerales 63 a 75.

En el 82 precisa que el procedimiento consiste en cuatro etapas: la presentación, la solicitud del informe al sujeto obligado, la resolución y la ejecución de la resolución.