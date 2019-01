Alonso dispuso indebidamente de recursos del IAIP para pagar la quincena: Cabrera

Indebidamente, la comisionada Marlene Alonso Meneses dispuso del pago de la nómina de la primera quincena de este año, por lo que se trata de un acto irregular debido a que ya no es presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), aseveró el comisionado David Cabrera Canales.

Apuntó que él, en su calidad de presidente de este órgano, ha realizado los trámites para la apertura de una cuenta nueva ante una institución bancaria diferente, pero previo a la autorización de esta, de la que es titular mancomunadamente con el director de Desarrollo Administrativo, el banco realizó un análisis jurídico de toda la documentación legal solicitada, incluida la resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Señaló que ya notificó de este contrato financiero a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) para que realice las ministraciones respectivas al IAIP.

“El hecho de que ella haya pagado al personal el pasado 17 de este mes –indicó- no significa que no se me reconozca como presidente”. Además, apuntó que la comisionada aún realiza actos públicos ostentándose como presidenta del IAIP, “lo cual no corresponde a los últimos fallos jurisdiccionales”.