Alcaldes minimizan observaciones millonarias de OFS; confían aprobar sus cuentas públicas de 2018

Autoridades de los municipios de Calpulalpan, Nanacamilpa, Benito Juárez y Sanctórum de Lázaro Cárdenas minimizaron las observaciones por casi 20 millones de pesos que en conjunto les hizo el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y que podría llevar, a las dos primeras Comunas, a la reprobación de sus cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2018.

Incluso, los alcaldes de Calpulalpan, Nanacamilpa y Sactórum, Neptaly Moisés Gutiérrez Juárez, Víctor Hugo Sánchez Flores y Enrique Rosete Sánchez, respectivamente, confiaron en no tener mayores problemas para aprobar su cuenta pública, aunque el primero de ellos enfatizó que el trabajo del OFS ha sido a criterio de los auditores, de ahí que estimó que algunas observaciones con posible daño patrimonial son improcedentes.

Este miércoles, la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local inició con el proceso de audiencia con cuatro de los 42 entes fiscalizables que solicitaron ejercer este derecho como parte del proceso de revisión de cuentas públicas y dictaminación del gasto del ejercicio fiscal pasado.

Ahí, en entrevista con los alcaldes de los municipios que integran el distrito electoral local 01, aseguraron que todos los recursos que ejercieron fueron aplicados conforme a los lineamientos y en beneficio de la sociedad, por lo que se dijeron hasta extrañados por los criterios utilizados por el OFS para su revisión.

Es el caso del alcalde de Calpulalpan, Neptaly Moisés Gutiérrez Juárez, quien tiene observaciones por diversas anomalías que representan un monto de 10 millones 332 mil 645.99 pesos, que son el 8.7 por ciento de lo gastado en 2018, quien aseguró que fueron los criterios de loa auditores del OFS los que generaron este pliego de señalamientos.

En entrevista después de comparecer ante los congresistas, el munícipe sostuvo que acudió con la finalidad de “aclarar” algunos señalamientos que había en torno a su administración, porque “no venimos a que nos quiten o nos pongan dinero o que nos quiten o pongan observaciones, por eso no puedo decir disminuyó o no el monto señalado… Ya le corresponderá al OFS decidir si hubo alguna reducción”.

Sin embargo, enfatizó que la revisión de la cuenta pública queda en la mayoría de las ocasiones a criterio de los auditores del OFS, de ahí que mostró su desacuerdo con algunos señalamientos por irregularidades en la aplicación de los fondos.

“A veces el OFS hace observaciones porque falta alguna firma, una bitácora, un documento y en su momento hace su cuantía (del monto observado), pero no afecta esto, ya que no escondemos nada, al final sale a la luz pública si pasamos o no, y si no pasamos, ya nos iremos al juicio resarcitorio porque la información está, son solo pequeños detalles que se van a criterios de los auditores”, apuntó.

Abundó que en su administración “cada peso fue gastado de acuerdo con las normas”, por lo que insistió que hay diversos criterios entre los auditores que afectan a su administración.

En caso de ser reprobada su cuenta, acudiría a otras instancias o interpondría algunos recursos para revertir la decisión, se le cuestionó.

“Hay tiempos que maneja el OFS y el propio Congreso del estado, pero tendremos que agotar eso. Pero confió en que vamos a correr la misma suerte que en 2017 (cuando le aprobaron su gasto), pero reitero, dependemos mucho de los criterios…dependemos del trabajo del OFS que es a criterio de los auditores”, enfatizó el edil de Calpulalpan

Por su parte, el alcalde de Nanacamilpa, Víctor Hugo Sánchez Flores consideró a través de esta audiencia pudo aclarar al menos seis de las 16 observaciones a su cuenta pública que les hizo el OFS, y que ascienden en total a 7 millones 416 mil 829 pesos.

No obstante, el alcalde se quejó de que “un medio de comunicación” hubiera dado a conocer las cifras por presunto daño patrimonial en la que incurrieron algunas Comunas, como es su caso.

La Jornada de Oriente Tlaxcala, en su edición del 10 de junio, dio a conocer la lista de al menos 17 Comunas que enfrentan irregularidades en su cuenta pública por un monto superior al 7 por ciento de su gasto y que de acuerdo con los lineamientos establecidos por los diputados para la dictaminación de dichos estados financieros, deberían reprobar.

El edil de Nanacamilpa puntualizó que en “una hora” pudo aclarar “más no solventar, porque ese periodo ya pasó”, al menos seis observaciones que estaban pendientes, aunque no supo definir el monto de las mismas y si sus “aclaraciones”, fueron aceptadas por el Congreso local.

La cuenta pública de Nanacamilpa enfrentó en un inicio observaciones por 14 millones 404 mil 347.84 pesos, en el rubro financiero como en obra pública, de las cuales 7 millones 416 mil 829.26 pesos fueron declaradas como probable daño patrimonial y esa cantidad representa 10.8 por ciento del presupuesto que gastó la Comuna que encabeza Sánchez Flores.

“Ejercimos nuestro derecho de audiencia, fue para aclarar, porque el periodo para solventar ya pasó, pero hicimos algunas apreciaciones, por ejemplo, algunos proyectos que se ejecutaron y teníamos una prórroga de parte de la entidad que nos asignó recursos de manera extraordinaria, pero al momento de auditar no estaba concluido, se hizo y ya no hay problemas”, apuntó.

Pese a ello, orondo el edil aseveró que en su administración “estamos tranquilos, el año pasado no tuvimos problemas, aunque nosotros no sabemos en qué sentido viene, pero el resto que quedó pendiente de solventar son de carácter administrativos, de recurso que se maneja, tratamos de explicar en breve tiempo”.

En tanto, el edil de Sanctórum, Enrique Rosete consideró que en su caso no existe mayor problema para la aprobación de su cuenta, ya que tiene observaciones que no superan el 4 por ciento del monto erogado y que no asciende a más de 900 mil pesos.

Sin embargo, sostuvo que esos recursos observadores como probable daño patrimonial fue porque entregaron a destiempo el pliego de solventación o aclaración de imputaciones en el gasto, ya que “lo debíamos llevar el 12 de mayo, pero lo hicimos hasta el lunes (13 de mayo) porque pensamos que no trabajarían el fin de semana”.

Abundó que debido a ello, el OFS determinó que su solventación fue presentada de manera extemporánea, de ahí que no fue tomada en cuenta, por lo que “ahora venimos a presentarla, el dinero ahí está comprobado, no tenemos mayores problemas. Mis observaciones fueron chicas, pero de todos modos queremos aclarar.