Ajustes en el gabinete son para mantener ritmo de crecimiento: Mena; nombra nuevos titulares

A poco más de la mitad de su administración, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez realizó ajustes en seis instituciones, entre ellas cinco secretarías y un colegio de nivel medio superior, a fin de mantener el ritmo de crecimiento económico y la reducción de pobreza.

La mañana de este jueves, en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno el mandatario anunció que René Lima Morales será el nuevo titular de la Secretaría de Salud (Sesa), en sustitución del hidalguense Alberto Jonguitud Falcón.

Alejandro Serrano García ocupará la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), en lugar de Francisco Javier Romero Ahuatzin, a quien designó asesor especial para la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala.

Al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), a la que el lunes pasado se habría reincorporado Noé Rodríguez Roldán tras concluir su licencia temporal luego de coordinar en Tlaxcala la campaña del nuevo dirigente nacional priista, nombró a José Luis Ramírez Conde, quien era titular de la de Fomento Agropecuario (Sefoa).

Por tanto, Arnulfo Arévalo Lara, ex diputado local, ex enlace del Poder Ejecutivo con el Legislativo y ex secretario técnico de la Secretaría de Gobierno (Segob), asumió la Sefoa.

Anabel Alvarado Varela, ex titular de la Segob al inicio de esta administración es ahora de la Secretaría de Turismo del estado (Secture), donde se desempeñaba Roberto Núñez Baleón, quien fue nominado director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en lugar de Irma González Benítez.

El mandatario repasó que el último corte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubica a Tlaxcala en primer lugar de crecimiento, respecto del trimestre anterior. Asimismo, refirió que la entidad se encuentra entre los primeros cinco sitios en generación de empleo.

También agregó que ocupa el tercero en disminución de la pobreza, según el diagnóstico reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “Para que podamos mantener este paso decidí hacer cambios en el gabinete”, acentuó.

Puntualizó que la Comisión Organizadora de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, la cual era encabezada por Anabel Alvarado Varela, se incorpora a las actividades de la Secture.