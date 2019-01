Agremiados del MST toman delegación de Bienestar; exigen celeridad en el censo

Inconformes con la lentitud en que opera el Censo de Bienestar, agremiados del Movimiento Social por la Tierra (MST) tomaron la delegación de la Secretaría de Bienestar y cerraron todos los accesos, lo cual generó molestia entre usuarios y empujones, en algunos casos, cuando se impidió la salida y entrada.

La mañana de este lunes, el MST bloqueó el portón principal con una camioneta, a pesar de que este es también la entrada para la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que se localiza en el mismo edificio.

Al argumentar que más de 80 por ciento, de una lista de alrededor de mil 400 personas, aún faltaba por ser inscrito en los programas de desarrollo del gobierno federal, las y los manifestantes ocuparon las instalaciones.

La protesta fue endurecida a pesar de que fueron atendidos inicialmente por Sergio González Hernández, personal de apoyo de la institución. Los inconformes colocaron carpas y mantas. Un trabajador de la SCT reclamó que dos de sus compañeros quedaron encerrados en un almacén que también fue obstruido.

Personal de la delegación informó que una mujer que asistió a realizar un trámite fue agredida con empujones al intentar salir, por lo que recibió atención y fue trasladada a su domicilio particular.

Diego Lira Carrasco, dirigente estatal del MST, informó que entregó a la dependencia una lista con nombres, direcciones y números telefónicos para que en dos días fueran inscritos sus agremiados, “pero ya pasaron más de 15 y no se les ha dado atención”.

Subrayó que hay inconformidad porque las personas no son empadronadas en su domicilio, como lo ofreció Lorena Cuéllar, delegada estatal de Programas de Desarrollo del gobierno federal, sino en un lugar donde son citadas para realizar el proceso.

“El problema no es con el presidente de la República sino quienes operan abajo, todas son de su partido, de aquí con Lorena nada más han dado prioridad a ellos, serán los primeros a los que les van a pagar y a nosotros prácticamente hasta nos han mal informado”.

Por eso, insistió en que Lorena Cuéllar Cisneros tendría que dialogar con ellos directamente. En tanto, Sergio González refirió que la delegada ha sostenido otros encuentros con la dirigencia de esta organización, la cual le entregó una lista de agremiados que supuestamente no habían sido censados.

Esa información fue entregada a delegados regionales y a servidores de la nación, aunque ellos (los manifestantes) alegan “que la gente no ha acudido” a registrarlos, dijo.

Atribuyó la protesta a un posible temor de que el censo pudiera cerrar este jueves 31 de enero, lo cual –afirmó- no va a ocurrir. Anotó que la respuesta no es inmediata porque las personas que realizan el empadronamiento son voluntarias y solo ocupan su tiempo libre para efectuarlo, por lo que la cobertura no es suficiente.

“Pero sí se está realizando el trabajo en campo” sobre ese listado y se verificará cuántos faltan. Sin embargo, hubo resistencia a inscribirse en este momento en la mesa instalada en la delegación de la Secretaría de Bienestar, comentó.

Además explicó que en años de transición de un gobierno a otro, como es el caso, las reglas de operación tienen fecha como límite el 28 de febrero y en lo subsecuente es en el mes de diciembre, de ahí que todavía falta la publicación de algunas.

La protesta duró algunas horas. Lorena Cuéllar Cisneros atendió al grupo de inconformes y a su dirigente Diego Lira, a quienes les precisó que los apoyos se entregarán en breve.

Apuntó que las reglas de operación serán emitidas en los próximos días a fin de entregar beneficios sin favoritismo ni discrecionalidad “como en el pasado”.