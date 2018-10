Agotará Morales Alanís instancias jurisdiccionales para buscar su ratificación como magistrado del TET

El magistrado Hugo Morales Alanís confirmó que agotará todas las instancias jurisdiccionales para buscar su ratificación como integrante del pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) por un periodo de siete años más, pues aseguró que el Senado de la República le ha violado su derecho a ser evaluado para determinar su posible continuidad.

En entrevista, confirmó que a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), combate la omisión del Senado de la República de evaluar su desempeño como magistrado del TET, así como el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esa Cámara por el que emitió la convocatoria pública para ocupar el cargo de magistrado electoral local en diversas entidades.

Como se recordará, a través de dicho juicio, identificado con el número de expediente SUP-JDC-481/2018 y que fue turnado al magistrado José Luis Vargas Valdez para que sea el ponente del caso, Morales Alanís busca la nulidad de la convocatoria emitida por el Senado de la República para buscar a su sucesor.

“La Ley Orgánica del TET establece que los magistrado tenemos derecho a ser evaluados, y si de la evaluación es positiva, tenemos el derecho a ser ratificados por un periodo de siete años, lo que ha sostenido la Sala Superior (del TEPJF) es que esa evaluación debe hacerse y tenerse concluida, 90 días antes de que concluya el encargo y si yo concluyo antes del 10 de diciembre, para el pasado 10 de septiembre debió haber concluido una evaluación de parte del Senado de la República… lo que digo en mi impugnación es que no ha habido ninguna vacante porque no ha habido evaluación y si no hay ésta, no ha se ha concluido que no soy apto para ocupar el cargo, por ello reclamo la nulidad de la convocatoria en virtud de que no hay evaluación”, explicó el jurista.

Además, dijo que en su juicio pidió a los magistrados electorales federales que ordenen a los integrantes de la Cámara Alta del Congreso de la Unión que se le evalué para definir su continuidad o no en el cargo, eso “si hay tiempo suficiente para ello, porque si concluyo el encargo el 10 de septiembre, la resolución no ha salido, y si saliera ésta o la próxima semana, quedarían 15 o 20 días, para una evaluación, y si la Sala Superior estimara que no hay tiempo suficiente para una evaluación, lo que procede es una reconducción tácita con una confirmación de mi encargo por otros siete años”.

-Hasta donde llegará este litigio, se le cuestionó.

-Lo que reclamo es que se anule la convocatoria, porque no he sido evaluado y si no hay evaluación no puede generarse una vacante, y se ordene al Senado si es que hay tiempo mi evaluación y de no haber tiempo, que se me otorgue la ratificación tácita

-Si hubiera evaluación, goza de los elementos para ser ratificado, le inquirió

-Como ustedes saben mi trabajo ha sido transparente, y de las resoluciones que ha emitido el TET y del cual formo parte, 98 por ciento han sido ratificadas por las salas Regional y Superior del TEPJF, lo cual habla de la calidad de mi trabajo y del que hay en el Tribunal, y por otro lado, no hay ninguna observación del órgano fiscalizador al ejercicio de recursos cuando fui presidente, ni hay observación ni reclamaciones ni quejas, y por eso creo que tengo derecho a esa evaluación y lo que considere el Senado de la República si es que tiene que hacer la evaluación, concluyó.