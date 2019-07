AGENCIA, AUTONOMÍA, EMPODERAMIENTO: SUPÉRATE

Agencia, autonomía, empoderamiento, autodirección y autodeterminación denotan la importancia que la acción de las personas tiene en el combate a la pobreza. Los pobres no deben concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de los programas del gobierno.

En la introducción del libro Desarrollo y Libertad, Amartya Sen (200) refiere: El desarrollo, exige la eliminación de la pobreza y la tiranía. La escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas. El abandono de los servicios públicos…

Su propuesta de desarrollo basado en la libertad es una teoría que se apoya en gran medida en el concepto de agente. Con suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse mutuamente.

El sistema político mexicano tiene como una de sus particularidades el corporativismo. El ciudadano no tiene existencia si no es parte de un grupo, de un colectivo: los maestros, los campesinos, las clases populares, etc.

La relación entre la población y el Estado y gobierno no puede hacerse de forma individual, solo a través de una organización. Lo que explica el surgimiento del SNTE, la CNC, la CNOP y todas las siglas que existen en el país.

Una de las primeras acciones que realiza el gobierno de AMLO es romper con esta relación y establecerla de manera directa. Es a las personas mayores, con discapacidad y jóvenes a quienes se entrega pensión, becas, etc.

La relación individual entre los ciudadanos y el gobierno es una de las marcas del liberalismo económico. Y, por tanto, los gobiernos de ese corte, asumen que “esa interacción”, fortalece la sociedad de mercado.

El programa o la estrategia para terminar con la pobreza extrema: Supérate, debe ser acompañada del fortalecimiento institucional del sector salud y educación. Para conjugar capacidades y oportunidades y desarrollar, en los beneficiarios, capacidad de agencia.