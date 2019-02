Advierte SEPE que respuesta a demandas de docentes normalistas será con base a la ley

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda asentó que la respuesta que dé al pliego petitorio de personal de cuatro escuelas formadoras de docentes –las cuales se encuentran en paro laboral desde hace cuatro semanas—será con base a la disponibilidad de recursos de la dependencia y a lo que le permita la ley.

Con ello, prácticamente descartó que vaya a acceder a la exigencia de la destitución del director de Educación Terminal, Jesús Antonio Pérez Varela, no obstante que es una condición de los inconformes para reiniciar las actividades académicas en las normales Rural, Urbana y Preescolar y en el Centro de Actualización del Magisterio (CAM).

En entrevista al término de un evento que se celebró este miércoles en Palacio de Gobierno, Camacho Higareda también reportó que la docente que fue apuñalada por un alumno en una secundaria de Calpulalpan, ayer martes, todavía se encuentra en revisión médica para descartar cualquier riesgo a su salud, si bien las heridas que recibió no fueron letales.

Pese a ese hecho, el funcionario no consideró necesario la aplicación del Operativo Mochila en los planteles de enseñanza básica local, sino que deben revisarse y reforzarse los programas de fomento de valores y de convivencia escolar en alumnos, docentes y padres de familia a efecto de inhibir o evitar situaciones de ese tipo.

Respecto del conflicto en las escuelas normales y el CAM, cuyo personal denuncia falta de capacidad del director de Educación Terminal, lo que ha provocado diversas irregularidades en el subsistema, Camacho Higareda refirió que las demandas son analizadas por una comisión de la SEPE junto con una representación de los docentes.

“Hay planteamientos que permiten una atención inmediata, algunos requieren de mucho más análisis de distintas naturalezas, por ejemplo, normativo, jurídico, y algunas otras cosas que en la conclusión que llega no son posibles de resolver en lo inmediato o definitivamente no son posibles, porque la ley no nos lo permita o la disponibilidad de recursos. Cada uno está siendo analizando en su propia naturaleza”, anotó.