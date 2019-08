Advierte Barrales riesgo de que Morena caiga en los mismos vicios del PRD

Perfecto Barrales Domínguez, militante del Partido Morena, advirtió el riesgo que corre este organismo político de caer en los mismos vicios del de la Revolución Democrática (PRD) y que los traslade al proceso de renovación de sus dirigencias.

El también ex dirigente estatal perredista y presidente del Sistema Producto Amaranto en Tlaxcala, adelantó que aspira a contender en la elección interna morenista.

Pero reiteró que le preocupa la pasividad de la dirigencia actual ante la actuación de diputados locales, “de que nos vaya a pasar lo que al PRD, que por no decir nada, por esconder todo, por no transparentar y por no estar en constante movimiento en pueblos y municipios, se fueron acumulando tantos problemas que llegó el momento en que los líderes se vendieron”.

Remarcó que le inquieta que Morena siga los mismos vicios del perredismo “del pasado”, pues ello abriría la posibilidad “de que el PAN (Partido Acción Nacional) y el PRI (Partido Revolucionario Institucional) regresen” a gobernar y “eso –acentuó- es lo peor que le puede pasar a México”.

Barrales Domínguez apuntó que su derecho de participar en búsqueda de la dirigencia estatal de Morena es legítimo, pero que las reglas o el método de elección no deben estar en función del número de diputados o militantes que cada aspirante agrupe.

Lamentó que a nivel nacional se siga este esquema, en el que algunos pretendientes a la presidencia afirman que ya tienen 200 diputados a su favor, “y si a esas vamos –expresó- yo los voy a tener pero en contra”.

Se sabe que quien tiene dinero coopta a delegados –añadió-, por lo que si las cosas son por esta vía “estoy perdido”. Confió en que en Morena no se repitan estas prácticas, “porque eso de las ‘caniquitas’ que se tienen debe terminar”.

La elección debe ser transparente frente a la sociedad y con debates para exponer el compromiso y el proyecto, por lo que deben existir condiciones para que así se conduzca

Ante los grupos que se identifican al interior del partido, como el del senador Joel Molina, el de la representante estatal del gobierno federal, Lorena Cuéllar, y el de la senadora Ana Lilia Rivera, dijo que uno de los objetivos es que no se formen corrientes como en el PRD, pues estas “dieron al traste” con ese organismo. “Yo no pertenezco a ninguna”.

Asimismo, expuso que en este momento “estamos ante una situación muy difícil del país, tenemos que apoyar con todo a (Andrés Manuel) López Obrador (presidente de México), creo que los dirigentes, senadores y diputados de Morena no entienden mucho que esta Cuarta Transformación debe de ser del tamaño de las otras tres, de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución”.

Mencionó que espera que esos actores recapaciten, hagan mejor las cosas y respalden al presidente, “porque lo estamos dejando solo y no podría con todo”.

Remarcó que su aspiración a la dirigencia estatal es legítima y que se revise su actuación cuando fue presidente interino del PRD en 1999, en sustitución de Eustolio Flores Conde, quien se incorporó al gabinete del entonces gobernador Alfonso Sánchez Anaya.