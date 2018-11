Acusan integrantes de dirigencia de la sección 31 del SNTE a Demetrio Rivas de provocar divisionismo

Integrantes de la dirigencia de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusaron al secretario general Demetrio Rivas Corona de no haber luchado contra la reforma educativa y de provocar divisionismo entre el magisterio tlaxcalteca.

Lo anterior en una rueda de prensa convocada por el coordinador estatal de la organización autodenominada Maestros por México (MxM) y ex titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Miguel Ángel Islas Chío, en la que aseguró que varios docentes tlaxcaltecas se están sumando a este grupo, cuya finalidad es impulsar el regreso de Elba Esther Gordillo a la dirigencia nacional del SNTE.

En lo que se convirtió en una respuesta a la declaración que dio el pasado martes Demetrio Rivas Corona, en el sentido de que no hay una desbandada de trabajadores de la educación de la entidad hacia MxM, siete integrantes del Comité Ejecutivo Seccional (CES) de la sección 31 del SNTE anunciaron este jueves su afiliación a la organización gordillista.

Para ello, Juan Arturo Hernández Hernández y María Eréndira Muñoz Martínez, secretarios de Asuntos Educativos y de Asuntos Jurídicos, respectivamente, convirtieron la rueda de prensa –que inició con 40 minutos de retraso hasta que llegó Islas Chío y que se prolongó por más de una hora—en un muro de lamentos por la forma como han sido tratados por Demetrio Rivas Corona durante casi cuatro años de gestión.

Las quejas iban desde que no son tomados en cuenta por el secretario general, que solo escucha a quienes lo lisonjean, que no luchó contra la reforma educativa que dañó al magisterio del país, que Rivas Corona no tiene proyecto, que los limita en sus acciones, hasta que fueron eliminados de un grupo de Whats App del Comité Ejecutivo Seccional.

Por su parte, el coordinador estatal de MxM, Miguel Ángel Islas Chío dijo que no reconocen a Alfonso Cepeda Salas como nuevo secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, quien fue impuesto tras la renuncia de Juan Díaz de la Torre a ese cargo.

Aseguró que el magisterio tlaxcalteca se está sumando a esta organización y cuestionó que tanto Demetrio Rivas como el secretario general de la sección 55 del SNTE, Ignacio Díaz Grande ahora rindan pleitesía a Alfonso Cepeda, cuando antes profesaron su apoyo a Díaz de la Torre y anteriormente a Enrique Ochoa Guzmán.

Rechazó que esté buscando ser dirigente de la sección 31 del SNTE, pues dijo que su interés es el beneficio del magisterio tlaxcalteca.

Dentro de este grupo de integrantes del CES que ahora forman parte de Maestros por México, Óscar Romero Juárez, secretario Técnico A; Cuauhtémoc Pérez Reyes, secretario de Desarrollo Educativo; Gregorio Martín Zepeda, coordinador de la región Apizaco de la sección 31 del SNTE, y Joel Romero Santacruz.

Pese a que la rueda de prensa se llevó a cabo en horario hábil, también estuvo José Darío Álvarez Díaz, supervisor de la zona escolar 8 secundarias técnicas de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).