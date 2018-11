Acusan docentes de normales presunto mal manejo de recursos en la USET

Profesores de normales de la entidad denunciaron presunto mal manejo de recursos en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) y falta de capacidad y conocimiento por parte del jefe del Departamento de Educación Terminal, José Antonio Pérez Varela, lo que ha provocado la pérdida de cuatro plazas de base en ese subsistema que estaban radicadas en la entidad, así como una serie de problemáticas en diversas escuelas formadoras de docentes.

Por estos motivos, un grupo de docentes se manifestó durante un evento que se realizaba este jueves en la Normal Urbana Emilio Sánchez Piedras, en la capital tlaxcalteca, para exigir la solución a esas problemáticas y el nombramiento de un responsable del subsistema con capacidad y con conocimiento de la normatividad en la materia.

De acuerdo con Tonatiuh Meneses Herrera, docente en Normal Preescolar Francisca Madera Martínez, la entidad ha perdido cuatro plazas de base que fueron asignadas a ese plantel, ubicado en el municipio de Panotla desde hace cinco años, y a pesar de que han pedido información al respecto a las autoridades, no han sido atendidos.

Estas cuatro plazas estaban presupuestadas en la Normal, pero ya ahora ya no son reconocidas por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone). “Son 50 mil pesos mensuales por las cuatro plazas que han sido desaparecidos en USET durante los últimos cinco años”, reveló.

Refirió que la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (Dgespe) señala que el recurso federal es manejado por el estado, pero José Antonio Pérez Varela –quien asumió el cargo el año pasado–“desconoce esta normatividad y esta situación ha redundado en muchos problemas en las plazas no conciliadas, en las comisiones dictaminadoras y en declaraciones ante el Servicio de Administración Tributara (SAT) que no nos corresponden por el régimen en que ya estamos”.

También existen problemas de organización dentro de las escuelas que no han sido resueltas por desconocimiento de la norma, por ejemplo en el Centro de Actualización del Magisterio (CAM) no hay director y en la Normal Rural de Panotla faltan dos subdirectores. De manera contraria, en la Normal Estatal de Teacalco el director lleva 15 años en el cargo, “eso habla de que no hay una visión para las escuelas formadoras de docentes”.

Denunciaron que como representantes de los docentes del subsistema de normales han solicitado una reunión con el titular de la USET, Manuel Camacho Higareda, pero no han sido atendidos.

Dijeron que se manifiestan después de cinco años de las problemáticas “como muestra del hartazgo de la situación y los problemas que se presenta en este subsistema y para exigir que venga alguien que conozca la norma y que nos dé soluciones a las problemáticas que se están presentando en el subsistema de normales”.

Asimismo, refirieron que se han recibido apoyo del secretario general de la sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, y aseguraron que entre sus medidas de presión no está la suspensión de clases.