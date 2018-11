Acusan a párroco de San Pablo del Monte de impedir celebraciones religiosas

Autoridades religiosas del municipio de San Pablo del Monte exigieron a la diócesis de Tlaxcala el cambio de Roberto Ruiz Burgos como párroco de ese lugar, a quien acusan de impedir la realización de celebraciones y tradiciones, además de atentar contra sus creencias.

De acuerdo con Amado Mastranzo Capilla, uno de los inconformes, dicho cura los ha calificado de mediocres porque adoran a las estatuas y monumentos religiosos, además pretende eliminar las mayordomías, ha generado división entre la feligresía de ese municipio y se ha negado a cooperar en los trabajos que se hacen al templo dedicado a San Pablo Apóstol.

Por estas razones, una comisión de representantes de las mayordomías de las 10 iglesias que abarca la parroquia de San Pablo Apóstol acudió este miércoles a la diócesis de Tlaxcala para solicitar al obispo Julio César Salcedo Aquino que designe a otro sacerdote en lugar de Ruiz Burgos o que “por lo menos que respete nuestras tradiciones”.

“El padre discrimina las tradiciones del pueblo, quiere quitar todas las mayordomías, (dice) que somos unos mediocres, que no debemos adorar a las estatuas de las imágenes católicas”, abundó Mastranzo Capilla, quien dijo que estas actitudes las mostró el cura desde que llegó a la parroquia, hace aproximadamente cuatro meses.

En este tenor, refirieron que no es la primera ocasión que piden el cambio de párroco, pero no han sido atendidos por el obispo, de ahí que advirtieron la posibilidad de que todos los mayordomos de la parroquia de San Pablo Apóstol se manifiesten en la diócesis de Tlaxcala.

Además, señalaron que Ruiz Burgos tiene antecedentes en otras parroquias donde ha estado de obstaculizar las celebraciones religiosas, de ahí que haya sido cambiado de iglesias en diversas ocasiones.

Asimismo, Mastranzo Capilla reveló que el sacerdote utiliza las misas para “humillarnos” porque organizan las celebraciones, “dice que las estatuas no tienen ninguna validez, que no debemos adorarlas. En otras parroquias lo han destituido por lo mismo, ha dicho que con fiscales o sin fiscales las parroquias siempre van a existir, nos dice que no debemos poner flores en la iglesia, que las pongamos en nuestras casas”.

Aunado a ello, comentaron Ruiz Burgos se ha negado a aportar el 50 por ciento que le corresponde para la rehabilitación de un retablo, como lo han hecho otros párrocos. “Ya tenemos el contrato para las obras por 730 mil pesos, y él no quiere dar su aportación, quiere llevarse al 100 por ciento todas las limosnas y entradas que tiene. Acaba de comprarse una camioneta de por arriba de 480 mil pesos”.