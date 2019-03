Acusa la Fnerrr al gobierno de impedir que se manifestaran este martes

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr) determinó suspender una manifestación que tenía programado llevar a cabo este martes en la capital tlaxcalteca debido a una presunta intención del gobierno del estado de impedir el paso de los contingentes que arribarían a la entidad por diversos municipios.

La protesta, en la que participarían alrededor de 3 mil simpatizantes de la organización, tenía como fin exigir a la administración de Marco Antonio Mena Rodriguez dé repuesta a las solicitudes de apoyo de la Fnerrr para el equipamiento de la Casa del Estudiante “Tlahuicole”, el reconocimiento de los estudios de 100 alumnos de bachillerato de la comunidad de El Rosario, municipio de Tlaxco, y el permiso para retirar escombro del patio principal del centro de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) de Atotonilco.

Sin embargo, la dirigencia de la Fnerrr decidió suspender la manifestación, pues se enteraron que el gobierno del estado pidió a autoridades municipales que impidieran el paso de los autobuses que trasladarían a los afiliados de la organización a la entidad, provenientes de diversos estados de la región centro del país.

Tras informar lo anterior en entrevista vía telefónica, el dirigente de la Fnerrr en Tlaxcala, Yorvelín Montalvo Solano reveló que uno de los municipios a los que presuntamente el gobierno estatal solicitó detener los autobuses fue el de Emiliano Zapata, “de este caso tenemos la información, pero no descartamos que existan otros más a los que se les pidió que hicieran lo mismo”.

No obstante, Montalvo Solano asentó que la estrategia del gobierno estatal sólo provocó que la movilización se pospusiera para otra fecha y con un mayor número de participantes, en virtud de que las demandas planteadas a la administración de Mena Rodriguez, desde el año pasado, son justas y no representan una inversión onerosa para su cumplimiento, expuso.

El anuncio de la protesta lo hizo el dirigente estudiantil el jueves pasado durante un mitin político cultural que realizararon jóvenes integrantes de la Fnerrr frente a Palacio de Gobierno.

En ese entonces, Montalvo Solano reveló que entregaría a las autoridades una nueva propuesta de apoyo para el equipamiento de la Casa del Estudiante “Tlahuicole”, ubicado en la capital tlaxcalteca, la cual contempla una reducción del 50 por ciento en el monto que se requiere para la adquisición de mobiliario y utensilios para el albergue estudiantil.

Sin embargo, informó que no le ha sido dado fecha para la entrega de esa nueva solicitud. “Nosotros hemos demostrado que estamos dispuestos al diálogo para que nuestras demandas sean atendidas, pero no hemos sido atendidos”, anotó.

En este sentido, lamentó la actitud que ha asumido el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda, quien ha manifestado en medios su intención de atender las peticiones de la Fnerrr, pero en los hechos no ha sido así.