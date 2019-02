Acuerdan legisladoras federales y locales trabajo conjunto para combatir feminicidios y violencia de género

Al instalar la Comisión Especial para coadyuvar con las organizaciones civiles a realizar la solicitud de alerta de violencia de género para el estado de Tlaxcala, diputadas locales y federales se comprometieron a dejar atrás la simulación para combatir los feminicidios que se comenten en la entidad.

Este lunes, en la instalación de esta representación parlamentaria a la que acudieron la diputada federal de Morena, Claudia Pérez Rodríguez, legisladoras locales y mujeres representantes de diversas agrupaciones, las congresistas consideraron necesario unir y sumar esfuerzos para abatir cualquier índice de violencia en contra de las mujeres.

En el acto, la diputada local panista Leticia Hernández Pérez anunció que en Tlaxcala se replicarán los trabajos que se impulsan desde el Congreso de la Unión en torno a la ley general para juzgar adecuadamente los crímenes contra las mujeres.

Ello luego de que la representante de la organización “Mujeres con poder”, Yeny Charrez Carlos explicó que de las 30 entidades federativas, solo en 18 se ha logrado la declaratoria de alerta de género, mientras que tres están en proceso y nueve han sido no declaradas, en esta última situación se encuentra Tlaxcala”.

Preciso que los estados donde se ha emitido la declaratoria son Colima Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche y Jalisco y “en revisión se encuentran Puebla, Ciudad de México y Estado de México”.

Recordó que en el caso de la entidad, solicitaron la alerta de género el 8 de agosto de 2016 y las razones fueron violencia sexual, trata de personas y desaparición de mujeres para 13 municipios como: Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan, Acuamanala, Apizaco, Papalotla, San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco, Contla, Tlaltelulco, Tenancincgo, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla”.

Ante este panorama, demandó a las legisladoras que integran la Comisión Especial dejar de hacer pronunciamientos “de buena voluntad” y emprender acciones reales a fin de que se atienda esta problemática social que afecta Tlaxcala.

“Les invito a nuestras legisladoras y organizaciones que lejos de solo hacer un pronunciamiento de buena voluntad se debe generar acciones reales, independientemente de que realicen el estudio exhaustivo de la estadística porque van a encontrar estadísticas diferentes de la instancia de la mujer y de Inegi que no cuadran, que no se parecen… Lo que pasa es que están clasificando de otra manera la muerta de las mujeres, están justificado la muerte de las mujeres y no hay nada justificable para arrebatar la vida de una madre, de un esposa o de hijas”, dijo.