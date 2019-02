Actividades de la UAT sin el impacto que deben tener a nivel nacional e internacional: rector

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Luis Armando González Placencia consideró que esta institución desarrolla actividades que tienen impacto nacional e internacional, sin embargo, no son conocidas de manera pública sino que se quedan en sus aulas y en sus centros de investigación.

Ante ello, dejó entrever que su administración buscará las estrategias necesarias para que estas actividades sean conocidas y, sobre todo, tengan un impacto tanto en el ámbito local como en el internacional.

El también ex ombusdman de Ciudad de México recordó que llegó a dar clase a la máxima casa de estudios de la entidad hace aproximadamente 20 años y fue en agosto de 2018 que asumió la rectoría en sustitución de Rubén Reyes Córdoba. Se trata del primer rector de la UAT no originario del estado.

“Ahora ya desde la Rectoría me doy cuenta de que mucho de lo que se hace en la universidad y que es muy bueno, que tiene a veces repercusiones nacionales e internacionales, no se conoce, se queda en nuestras aulas y centros de investigación. No tiene la salida que nosotros quisiéramos que tuviera hacia la comunidad universitaria”.