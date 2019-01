Acallar voces con resultados

En 2016, la LXI Legislatura local eligió a Marlene Alonso Meneses como consejera–presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Tlaxcala (IAIP). Las y los diputados privilegiaron el conocimiento y el mérito profesional para tal designación, a fin de fortalecer, consolidar y afianzar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales.

Antes de que concluya este primer mes de 2019, debemos hacer un balance sobre lo que ha ocurrido y ocurre en este “organismo público autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.”

Por lo pronto, Tlaxcala está considerado como el segundo estado con mayor opacidad del país, según el Coeficiente Transparencia, Anticorrupción e Impunidad Cero 2017, dato revelado por la misma presidente en un evento frente a Mauricio Merino y recientemente se ha informado que el IAIP no cumplió en 2018 con la verificación sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 143 sujetos obligados del estado, existe una observación a su cuenta pública por la compra de sábanas para el instituto y el Consejo Consultivo no funciona.

¿Entonces qué resultados positivos tenemos en materia de acceso a la información, protección de datos personales y transparencia? La respuesta a tal pregunta debe ir contra resultados tangibles, no de buenas intenciones ni argumentos de que no me han dejado, no se ha podido.

La mejor manera para desactivar la violencia política de género contra una mujer con poder es demostrar trabajo, dar resultados sustanciales, tener oficio político y liderazgo humilde, dispuesto al diálogo. Con ello se acallan las críticas nacidas desde la misoginia; hay responsabilidad de construir liderazgos femeninos que abran caminos para que las demás avancemos. Pretender avasallar, disminuir y descalificar a quienes tienen el derecho de diferir y cuestionar, obstruye el sendero. Sí hay que exhibir siempre la violencia, pero no pretender con ello ocultar deficiencias profesionales.