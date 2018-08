Abrirán cinco jóvenes creadores exposición de dibujo

A partir de su gusto por el dibujo, cinco jóvenes creadores decidieron unir sus esfuerzos y recursos para demostrar que unidos pueden lograr sus objetivos, en este caso una exposición colectiva con obras elaboradas bajo dicha técnica que será inaugurada el próximo sábado en el Centro Cultural Ocotlán (CCO).

La exposición la denominaron Dibujo Presente, debió a la preferencia que por esta disciplina del arte pictórico tienen Joel Tlatelpa, Aldo Varela, Alejandra Zebadúa, Juan Sánchez y Tonatiuh Sánchez. Cinco jóvenes, la mayoría originarios de la capital tlaxcalteca, cada uno con su propio estilo de dibujar y sus propios temas.

Los expositores somos cinco y entre todos estamos coordinando el evento. Como la mayoría vivimos en Tlaxcala capital nos ubicamos un poco, otros nos conocimos en la Facultad de Diseño Textil y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y otros más a través de las redes sociales, refiere Joel Tlatelpa.

En su caso, refiere que siempre ha trabajado temas sociales por lo que los dibujos que mostrará en la exposición “hacen referencia a las manifestaciones sociales, trabajo mucho con imágenes que circulan en medios de comunicación como periódicos”. Para esta muestra preparó dos series sobre políticos que “es una pieza que está conformada por otras piezas”.

En tanto que las obras de Aldo Varela, Necrob, se basan principalmente en procesos mentales, “cosas que todos imaginamos y que muy pocas veces pueden ser transmitidas con palabras. Yo encontré en el dibujo un medio para expresar todo este tipo de procesos que tengo”. En su caso presentará dos dibujos y tres pinturas.

Alejandra Zebadúa, a su vez, exhibirá ocho ilustraciones elaboradas con técnica digital, pero enfocadas a los años 50. También presentará una intervención.

Mi trabajo es más de un proceso, para enseñar a la gente que no tenga miedo de hacer lo que le gusta, refiere Juan Sánchez o Loko Jam. “Mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho imaginar, pintar retratos, casas, carros, rayones, garabatos, incluso puntos y el objetivo es hacerlo, porque me gusta.

“Tengo 40 páginas, yo no trabajo cuadros, simplemente dibujo, pero si los contáramos vendrían a ser alrededor de 400 dibujos en 40 páginas, obviamente son pequeños dibujos de todas cosas, porque a mí me ayuda a descubrir cosas, lo que yo llamo una solución, un proceso que se puede aplicar a cualquier cosa”.

Por su parte, Tonatiuh Sánchez explica que en su trabajo una de las principales formas es el dibujo, pero él lo relaciona con signos y los combina con palabras para ver cómo éstas pueden representar contextos sociales, “y a partir de eso transmitir un diálogo que hay en la sociedad, abordando temas como el fascismo, la discriminación y cómo la violencia puede existir en los seres humanos”.

“Yo enfoco más a los dibujos no como una representación, sino un lenguaje. Voy a presentar dos trabajos, porque uso el dibujo de una manera no tan convencional, sino a partir de cosas reciclables para demostrar que para dibujar pueden utilizarse otros formatos. Lo importante es hacer las cosas, que puede ser barato y muy viable”.

Loko Jam asienta que esta colectiva también pretende demostrar que sin contar con recursos “podemos armar algo, esta exposición se hizo con poco presupuesto y es de calidad, esperamos que la gente lo disfrute. Creemos que no hay muchas oportunidades para los creadores jóvenes, por eso también nos reunimos porque no hay en ningún lado que se solicite, por ejemplo a dibujantes, pintores, diseñadores gráficos. No hay una comunidad artística y queremos generarla”.

Hay público, hay expositores, pero no hay sitios para exponer, apunta.

Tonatiuh Sánchez refuerza la idea de Loko Jam, y destaca la necesidad de establecer un trabajo conjunto y coordinado entre los creadores y los medios de comunicación para la formación de público para las actividades culturales.

Karla Gómez amenizará el evento de inauguración y Maga Alvarado hará poesía. Además ese día se realizará una rifa de obras e impartirán talleres de dibujo los días 6, 8 y 10 de agosto de 30 pesos por sesión u 80 los tres días. Dibujo Presente estará montada hasta el próximo 31 de agosto en el CCO.