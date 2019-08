Abre PGJE posibilidad de reconfigurar a feminicidio el asesinato de una mujer en Tzompantepec

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió la posibilidad de reconfigurar a feminicidio el asesinato de una mujer en Tzompantepec por parte de Estefania N., y una menor de edad, cuyo cuerpo fue abandonado en el interior de una bolsa en la vía pública, informó el titular de esta dependencia, José Antonio Aquiáhuatl Sánchez.

En entrevista, el procurador informó que se han radicado siete casos de feminicidios de enero de 2017 a la fecha en Tlaxcala y todos se han judicializado, ya que en dos casos están pendientes de ejecutar las órdenes de aprehensión y en uno está por dictarse sentencia.

“Como procurador me he reunido con las agrupaciones de género para dar seguimiento a cada caso. Siempre he dicho que los temas no deben manejarse de manera genérica, un tema es el discurso genérico, pero el caso específico de cada investigación se ha atendido y por ese motivo estamos en contacto pleno con ellas y con las víctimas indirectas que han ido a la oficina para aclarar cualquier duda con todo el grupo de peritos”.