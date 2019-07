Abierta la posibilidad para que el PEST impugne fallo del TET

El diputado local, José Luis Garrido Cruz, amagó con impugnar la decisión de magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), quienes anularon la convocatoria por la cual se nombró a 15 delegados distritales para la elección del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST); y avalaron su nombramiento como presidente de esa fuerza política.

Sin embargo, refirió que hasta este martes no han sido notificados, por lo que será hasta este miércoles 17 de julio cuando abordará el tema con integrantes del Comité Estatal y el equipo jurídico, pues en dicho cónclave, analizarán los argumentos emitidos por magistrados locales.

“Nosotros realizamos nuestro el Congreso el pasado domingo y el Tribunal no había sesionado para el resultado y nos enteremos hasta ayer por medio de la sesión, pero hasta hoy no nos han notificado y vamos a esperar a que nos notifiquen para analizar los temas o causales por los cuales el Tribunal y magistrados echaron abajo las asambleas distritales. Mañana tengo citados al Comité Estatal, a todo el equipo jurídico para valorar y si se han violentado los derechos políticos de la militancia, delegados, entonces vamos a proceder”, explicó.

Sin embargo, dejó en claro que hasta este martes no había sido notificado de la decisión de los magistrados del TET, pero aseguró que respetará la decisión de la militancia del PES, por lo que en caso de que la mayoría pida su salida de la presidencia se marchará.

“Estoy abierto a lo que la militancia quiera y si a este grupo le alcanza para removerme a los más de 9 mil afiliados que tenemos, por supuesto que dejaré de ser presidente, pero si la gran mayoría me ratifica seré presidente. Jamás he dicho que me quiero perpetuar en el partido porque los dueños son la militancia que están a favor de este partido que hoy con gran trabajo se ha establecido en este estado, pero si la militancia dice que José Luis Garrido no está al frente, seré respetuoso”, apuntó el también diputado local.