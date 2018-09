A diputados les interesan más los asuntos de dinero que la labor parlamentaria: Morena

Los diputados de Morena y del resto de los integrantes de la LXIII Legislatura local están más interesados en asuntos de dinero que en cumplir con sus obligaciones parlamentarias, reconoció el líder estatal de este instituto político, Joel Molina Ramírez, quien lamentó el proceder de sus correligionarios, el cual “nos deja muy mal parados ante la sociedad”.

Ello porque los integrantes del Congreso local violentaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, que los obliga a aprobar su programa legislativo en la segunda sesión del periodo ordinario, plazo que feneció sin cumplir el pasado martes.

En entrevista colectiva, Molina Ramírez reconoció que sus diputados se han distraído de su quehacer, pues “han tenido varias cuestiones que les ha dificultado cumplir y avanzar en lo que tienen tiempos de vencimiento, entonces se han metido más en las cuestiones de las comisiones y otros temas, que creo les ha distraído.

Los diputados están más preocupados en asuntos de dinero que por su labor parlamentaria, le inquirió este reportero.

Si, esa es una cuestión que nos pone en mal, porque de todas las fracciones lo que quieren es presidir la comisión de fiscalización y finanzas, (sic), el Comité de Administración y el área administrativa (estos dos últimos espacios Morena tiene el control) y creo que eso deja mal; efectivamente es un reclamo que estamos ya recibiendo y de los medios creo que es el sentir y voy a ser el portavoz de este reclamo para platicar con ellos y que no pongan en mal al partido. Don Andrés Manuel (López Obrador) estará aquí dentro de un mes y este reclamo lo va saber y no podemos tener legisladores con esa mentalidad y con esa postura”, aseguró.

Habrá jalón de orejas a sus diputados, le cuestionó un reportero.

Más que jalón de orejas no sé qué vaya a ser, lo que si es que no creo que vaya a ser aprobado por el presidente (sic) y no sabría en este momento decir qué procedería pero vamos a ver la magnitud, pero está abierta la posibilidad (de sancionarlos), explicó.

Por otra parte, respecto la salida del diputado federal José de la Luz Sosa Salinas de la bancada y del partido para sumarse al Partido Encuentro Social (PES), Molina Ramírez consideró la acción como una traición “en el fondo y en la superficie; es una falta de convicción es una falta de agradecimiento, lealtad y de reconocimiento político para quien le dio la oportunidad de poder llegar.

No obstante, admitió que este tipo de deslealtades son el pago que ahora tiene que cubrir Morena por abrirse a políticos que han incurrido en acciones similares en otros partidos.

Esto es el pago que recibió Morena por recibir cascajo de otros institutos políticos, le pregunté.