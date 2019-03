A ayuntamientos se les vencieron plazos para acceder a fondos de obras y campos; buscarán ampliarlo: Vera

A los presidentes municipales se les vencieron los plazos para firmar los convenios con el gobierno del estado a fin de acceder a los 404 millones 500 mil pesos de fondos para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios y para el Fortalecimiento del Campo, reconoció la diputada local, Luz Vera Díaz, quien sin embargo, apeló a ampliar el término que tenían para signar los acuerdos correspondientes.

Los ayuntamientos tenían hasta el pasado 28 de febrero para firmar los convenios a fin de acceder a esos recursos, ya que de acuerdo con el artículo séptimo transitorio, del decreto 80, que contiene el presupuesto de egresos del estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2019, establece que “los recursos considerados en este presupuesto en el artículo 117, bajo los rubros Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios y Fondo de acciones para el Fortalecimiento al Campo, serán ejercidos previa firma de convenio entre el Gobierno del Estado y los municipios ejecutores a más tardar en el mes de febrero, con la participación de este Congreso del estado como testigo.

No obstante, la legisladora integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización evidenció que la falta de coordinación provocó que a los alcaldes se le agotara el tiempo para firmar dichos convenios.

“Quiero pensar que por ser la primera vez que se está practicando este procesos de asignación de recursos no hubo una forma de ponerse organizar para poder hacerlo, pero ya no es un tema que a mí me competa, ahí estuvo el recurso, se generó, se asignó y lo que pase ya no es mi responsabilidad”, dijo la congresista.

Sin embargo, de esta situación responsabilizó de manera exclusiva a los munícipes, de no atender esta responsabilidad, pues era un tema “de darte en la boca”.

“Desde un principio les comenté (a los alcaldes) que no era un tema que nos competía o que al menos en mi distrito me competía el de aplicar o la ejecución de esos recursos, sino era un tema de municipios. Yo te pongo la mesa, tampoco te voy a servir y darte en la boca. De manera personal te puedo decir que desde un principio que era un asunto que manejaría el Ejecutivo a través de los municipios y en este caso nosotros estuvimos al pendiente de buscar al Ejecutivo para ver si ya estaban los convenios para poder invitar a los presidentes municipales para poder firmarlos, de los cuales no tenían las reglas de operación”.

No obstante, consideró que para evitar que los recursos dejen de llegar a los municipios sería conveniente que los diputados amplíen el plazo para que las autoridades municipales y el Ejecutivo estatal concreten los acuerdos de colaboración.

“No tendría por qué perderse los recursos porque están etiquetados, pero tendríamos que buscar la manera de generar que se alargara el plazo para poder hacer los convenios. Desde luego que si porque los más perjudicados no soy yo ni el presidente, ni el gobernador, sino la ciudadanía que en su momento podría ser beneficiada”, concluyó.