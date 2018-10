“La oscuridad engendra la violencia / y la violencia pide oscuridad / para cuajar el crimen. / Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche / para que nadie viera la mano que empuñaba / el arma, sino sólo su efecto de relámpago”, estas líneas son parte de un poema de Rosario Castellanos y a 50 años del 2 de octubre de 1968 es necesario retomar la historia para saber qué tanta luz u oscuridad hemos dado a este país.

A 50 años del 2 de octubre de 1968, hay que hurgar más en la memoria y no sólo quedarnos con el dolor de las vidas segadas, de las vidas mancilladas y torturadas o de la eterna búsqueda de las personas desaparecidas; también hay que llenarnos de las esperanzas, de los sueños, de la rebeldía, de la capacidad de pensar, de criticar y de proponer de aquella generación que buscaba dialogar, cuestionar e incidir en un momento de la historia en que la voz del poder autoritario y represivo, cobijado bajo el estandarte del patriotismo, que no podía escuchar la osadía de la interrogante.

A 50 años del 2 de octubre de 1968, nos legaron más elementos para creer en la participación ciudadana, para considerar avances en la protección y garantía de la libertad de expresión; para aniquilar la discrecionalidad y la opacidad en términos absolutos y aunque sí, las cosas han cambiado, falta mucho, mucho más para vivir en un país verdaderamente democrático, porque aún tenemos personas desaparecidas, autoridades que no rinden cuentas ni transparentan recursos; porque aún callan las voces de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; porque aún no logramos invocar y privilegiar la razón para tomar mejores decisiones por este país que es responsabilidad de todas y todos, no sólo en tiempos electorales y mucho menos tarea exclusiva de las autoridades.

A 50 años del 2 de octubre de 1968, hay que ser en la autocrítica y reconocer que nuestra ciudadanía ha sido deficiente, por lo que abonamos a la oscuridad que engendra violencia. A 50 años del 2 de octubre de 1968, hay que dar luz y ocuparnos de lo público, no sólo cuestionando sino exigiendo gobiernos que respeten los derechos ganados, desde el pluralismo y la diversidad, porque “sin la voz de la razón, toda fe es su propia maldición”.