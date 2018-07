16 APLAUSOS EN 16 MINUTOS. LA NECESIDAD DE ESTAR JUNTOS

16 aplausos en un mensaje de 16 minutos. La clase política se amalgama en el Centro de Convenciones. Finalmente los tricolores llegan con la esperanza de saber ¿Y, ahora qué?, ante el “nuevo mapa político”.

Porque el PRI pierde la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión. En consecuencia, ni a minoría llega al Congreso local.

En contraste quieren oír a quien han escuchado poco. El mensaje de 16 minutos es interrumpido en 15 ocasiones. El primero surge entre el minuto 4.46 y 4:55 cuando dice: “Vamos… hacer de Tlaxcala un lugar de reconocimiento al mérito”.

Los demás se desgranan rápidamente. “No voy a tolerar la falta de compromiso en el desempeño de la función pública” (5:00/5:07). “Tampoco, desgano ni falta de resultados (5:14/5:19). No voy a permitir ni la indiferencia, ni la apatía, ni la deslealtad (5:28:5:40). Es el que dura más (12 segundos) acompañado de silvidos.

Un sí o un no significarán, efectivamente, un sí o un no (5:59/6:09). Pensar a Tlaxcala en positivo (6:30/6:38). Los [grupos de trabajo los] cuales presidiré yo, personalmente (7:59/8:07).

Cuando habla de los proyectos. Gobierno abierto (9:20/9:27). Se comprarán 200 patrullas para fortalecer la estrategia de seguridad pública (10:03/10:10). Refrescaremos … en los próximos días, los cuadros responsables en función de su eficacia y compromiso con el desempeño del cargo (11:00/11:08).

Por falta de compromiso con el gobierno y deslealtad con el ciudadano (11:27/11:36), no es aceptable ni admisible que un funcionario, sin dar resultados, obre y se exprese mal del propio gobierno (11:50/11:57). Hay quienes no quieren estar en el gobierno ni con el gobierno, no los vamos a tener a fuerza (12:06/12:16).

Tenemos el número de empleos formales más alto en nuestra historia (12:41 /12:47), el Sistema Estatal de Becas más grande de nuestra historia y apunta a convertirse en el mejor de México (13:14/13:20). Finalmente el aplauso de salida de 8 segundos.

Como resultado: 16 aplausos en 16 minutos. Era el sonido del estamos juntos.