Impondrán ‘candados’ a Jóvenes Construyendo el Futuro para una mayor verificación

Irene Payán Reyes, coordinadora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, aseveró que se corre el riesgo de que beneficiarios sean asignados a tareas ajenas a una capacitación; al tiempo, no descartó la imposición de ‘candados’ para evitar que los tutores amplíen la oferta sin una supervisión del gobierno federal.

Dijo que la plataforma electrónica creada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fue para registrar solicitudes y generar una vinculación entre jóvenes y tutores (empresas y dependencias). Además se lleva a cabo una verificación documental.

Existe un parámetro de vacantes en función del número de empleados de cada empresa, la cual puede hacer ampliaciones sin pasar por dicha supervisión. También, el Congreso local, en un principio, pidió 50 jóvenes para dos planes específicos de capacitación en diversas áreas, pero aumentó esa requisición a136 “sin pasar por nuestras manos”.

Hay jóvenes que igualmente efectúan labores de apoyo a diputados, aunque algunos legisladores solicitan de manera independiente, no a través del Congreso, pues no hay nada que se los impida, añadió.

Ellos demandan este tipo de asistencia para actividades en los distritos electorales que representan. “La idea es que los diputados los conduzcan y les ayuden a conseguir un trabajo… a los muchachos les llama la atención qué hacen en el área de leyes”.

Contestó que en todos los casos, tanto en instituciones como en la iniciativa privada, se corre el riesgo de que los jóvenes sean asignados a tareas alejadas de la capacitación. “Por ejemplo, hay quienes dicen, ahorita no me están enseñando mucho porque me están mandando por las tortas”.

Los tutores –requirió- deben utilizar este programa para potenciar a este sector de la población, pues hay muchos que tienen talento. Se llevan a cabo supervisiones para corroborar que así sea y en qué materias, afirmó.

Abundó que en la misma plataforma “los muchachos pueden denunciar si el tutor incumple con el plan de capacitación o si les exigen dinero, pues también se han dado estos casos”, por lo que si se confirma un mal uso del programa se da de baja a la empresa o institución y el beneficiario puede buscar otro espacio.

Además, desde nivel central ya se trabaja en algunas medidas “para poner candados porque algunas instituciones o negocios vieron la forma de ampliarse y como ya no pasan a verificación, no nos damos cuenta hasta que volvemos a hacer una revisión”.

Las instituciones públicas son las áreas más buscadas por los jóvenes, pues “les gustan mucho”, específicamente el Congreso porque hay “muchos” abogados egresados y no encuentran donde aprender o desarrollarse.

También se han registrado a este programa 16 ayuntamientos: Calpulalpan, Españita, Ixtenco, Yauhquehmecan, Nativitas, Tlaxcala, Tocatlán, Amaxac de Guerrero, Santa Cruz Tlaxcala, San Lucas Tecoplico, Apizaco, Huamantla, Totolac, Panotla, Papalotla y Zacatelco, añadió.

En promedio tienen a 30 jóvenes cada uno, algunos más y otros menos. En cuanto a dependencias estatales hay tres registradas: la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), con la Fonoteca, y la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana.

Esas instituciones tienen entre 10 y 15 beneficiarios, cada una. Próximamente lo hará el OPD Salud, a través de un programa de promoción a la salud, con una solicitud amplia porque hay mucho egresado de medicina, enfermería y psicología “que no han encontrado un lugar”, anunció la coordinadora.

Sin embargo, la batería mayor está en el área de la iniciativa privada “porque ahí es donde los jóvenes sí tienen posibilidades de colocarse en un futuro como empleados y en las instituciones es un poco más difícil”.

En este caso, las empresas aglutinan a aproximadamente 70 por ciento del total de beneficiarios y el resto en las dependencias y municipios, precisó la funcionaria.

Sergio González Hernández, colaborador de la Coordinación Estatal de Programas de Desarrollo, adelantó que en breve serán invitados los 60 ayuntamientos a participar en el programa nacional de integración de Comités de Protección Civil, a los que se incorporará Jóvenes Construyendo el Futuro, a fin de que no salgan de sus lugares de origen.