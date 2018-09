El ex presidente Ernesto Zedillo reconoció abiertamente haberse equivocado en la política de “prohibición”, “represión” y “criminalización” de drogas ejecutada durante su gobierno (1994-2000), en lugar de haber optado por una opción que regulara su consumo.

Además, calificó de “lamentable” que algunos países, en el seno de las Naciones Unidas, pretendan continuar con esta política que ha fracasado rotundamente y todos los lugares en los que se ha aplicado.

Primero al presentar el informe “Regulación. El control responsable de las drogas”, realizado por la Comisión Global sobre las Políticas de Drogas, y posteriormente en una breve declaración, el ex mandatario dijo también que se cometieron “terribles violaciones de derechos humanos” de los consumidores, pues su problema no fue visto como de salud pública, sino de criminalización.

Zedillo dijo no omitir su responsabilidad, y reconoció abiertamente: “Yo seguí una política equivocada”.

En la presentación del informe, el expresidente de Colombia, César Augusto Gaviria, otro de los integrantes de la Comisión Global, señaló que esta política de prohibición en materia de drogas “ha sido una pesadilla para México, para Centroamérica, para Colombia”. Una pesadilla, añadió, en términos de muertos y el enorme daño que ha causado al tejido social, y la corrupción que ha propiciado en nuestros países.

Por ello, dijo para América Latina no basta pedir un cambio en la política frente al consumo de drogas, sino que es necesario asumir una posición más radical, que es “presionar a los Estados Unidos a que empiece a pensar en un cambio de política, porque nosotros no podemos seguir aportando decenas de miles de muertes solo porque los americanos no son capaces de dar ese paso”.

En el informe, el tercero que presenta la Comisión Global, conformado por 22 ex jefes de Estado y de Gobierno y dos premios Nobel, se examina a detalle cómo pueden los gobiernos tomar el control de los mercados ilícitos de narcóticos a través de una regulación responsable, lo que debilita a las organizaciones criminales que ahora se benefician de ellas.

Gaviria refirió que los países europeos desde hace 20 años modificaron sus políticas de drogas, que los llevó a salir de la violencia que conlleva la prohibición de estas sustancias. Y a pesar de todavía tienen un mercado ilegal de droga, en materia de consumo avanzaron dramáticamente.

“Esto se puede hacer y es lo que yo diría que México debería hacer, sin pretender hacerlo con todas las drogas y siguiendo un proceso de aprendizaje, donde vaya ensayando su propio camino”, dijo el ex mandatario colombiano.

Incluso, en la breve ronda de preguntas, el ex mandatario colombiano se refirió al cambio de administración que habrá en el país a partir del 1 de diciembre, y donde el futuro presidente –Andrés Manuel López Obrador– se ha mostrado receptivo ante la posibilidad de regular algunas drogas y amnistiar a algunas personas relacionadas con su tráfico. “Este documento puede ser muy útil ante un México que se acerca a una nueva administración que parece mucho más dispuesta a buscar alternativas”, dijo.

De esta forma, tanto Zedillo como Gaviria, señalaron que el documento, tras la revisión de múltiples experiencias de países de todo el mundo, sugiere a los Estados un uso regulado del mercado de las drogas, pues la prohibición genera mafias y la aparición de grupos ilegales.

En este sentido, el ex presidente Zedillo, apuntó que con la prohibición también se han creado peores problemas de salud pública, y terribles violaciones a los derechos fundamentales de las personas, ciertamente de las personas que usan las sustancias a las que nos hemos referido, a las drogas”.

En su oportunidad, Ruth Dreifuss, expresidente de Suiza y actual presidente de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, dijo, en relación a México, que este informe no busca “interferir en asuntos internos”, aunque mencionó que ha sido uno de los países que ha pagado un “precio muy alto” por seguir una política de control internacional de drogas.

Información de La Jornada