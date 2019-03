¿Y ahora contra el abstencionismo electoral?

“[…] si Dios hubiese

querido que votemos,

nos habría dado candidatos.

Citado en: Chomsky, Noam. “Malestar ­Global”, 2017

Desde luego que ese desinterés y abstencionismo que tienen los ciudadanos hacia las políticas de sus Estados y que se reflejan en las elecciones, inminentemente, se verán en estas próximas, salvo que los propios candidatos hagan algo para evitarlo. Esto no es nada nuevo ni es algo que deba espantar; incluso ese mismo problema lo tiene los Estados Unidos de América que tanto anhelan y por el cual tanto se suspiran muchos de los inminentes ausentes mexicanos votantes. A decir de Noam Chomsky: “[…] en Estados Unidos la abstención es muy elevada […] los estadounidenses no votantes son muy similares a los ciudadanos de países europeos que votan a partidos socialdemócratas o laboristas. Estos partidos simplemente no existen aquí, por lo que sus potenciales seguidores no votan […]” (Chomsky, Noam, Malestar global, Nuevo león: editorial sexto piso/UANL, 2017). Pareciera que el mal es generacional y mundial, uno que parte de la ausencia de pensamiento, el cual provoca que no haya diferencia entre los partidos políticos y que, con ello, las propuestas sean iguales o, por lo menos, muy similares, planas, sin distinción clara entre unas y otras.Una vez que ya se encuentran oficialmente nombrados, por los respectivos partidos políticos, los candidatos para las elecciones para el gobierno de Puebla de este año de 2019, a lo que deberían abonar cada uno de ellos es combatir el abstencionismo electoral, es decir, la ausencia de electores el domingo de las votaciones; pues, si bien inician sus campañas –como es común en los últimos tiempos– sin que el ciudadano de a pie conozca las políticas públicas que pretenden implementar, las propuestas de cambios (lo que imposibilita cualquier distinción entre uno y otro en cuanto a lo que tienen proyectado para gobernar), deberían, por lo menos abonar en forma conjunta a que la población acuda a votar. Ahora bien, para eso, tendrán la obligación de realizar propuestas, compromisos, planes, proyecciones que requiere el estado de Puebla; necesidades que hoy en las estadísticas nacionales aparecen como un hecho notorio: el desarrollo económico, el empleo, la generación de riqueza, la seguridad pública, etcétera; todo lo cual se encuentra por debajo del término medio de las diversas entidades.

Y esto se ha analizado desde las propuestas de las políticas públicas de izquierda o, bien, de lo que queda de ellas. Así, a decir de Marcos Revelli: “¿Qué queda de la política en un mundo globalizado? […] una globalización que pone en jaque a la política y que, por ello mismo, nos plantea la exigencia de repensar radicalmente lo político para actuar de manera políticamente eficaz en ese nuevo contexto” (Revelli, Marco, Posizquierda: ¿Qué Queda de la Política en el Mundo Globalizado?, Madrid: Trotta, 2015). Por ello, la ausencia de distinciones entre unos partidos políticos y otros es lo que provoca, en gran parte, ese abstencionismo electoral, refugiado en ese dicho de la sabiduría popular de las calles y campos: “todos son iguales”.

Uno de los prominentes estudiosos de la democracia, Daniel Innerarity (profesor español), sostiene al respecto de la misma problemática, pero en la Unión Europea, que: “Necesitamos hablar más de conceptos que de mecanismos y líderes. De la actual crisis europea no se va a salir con soluciones de ingeniería financiera o institucional, sino con nuevos significados […] ¿Por qué una filosofía de la Unión Europea? […] Probablemente de lo que estamos más necesitados es de una teoría de Europa […]” (Innerarity, Daniel, La democracia en Europa, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017). Por lo tanto, pareciera que se requiere una democracia menos representativa (la que formalmente tenemos) y más participativa, pues los ciudadanos no acuden a votar porque se ven muy alejados del sistema gubernamental, de los políticos (llámense senadores, diputados, presidentes, etc.), de las propias instituciones, por más que éstos ahora asuman una posición popular y acudan a los partidos de béisbol, a tomar café en una tienda de conveniencia o, bien, en una sala de espera pública de un aeropuerto. Esto no representa nada para la participación de la ciudadanía en los temas que incumben a todos.

En una democracia participativa, lo que se requiere –más que escuchar al sistema– es que el sistema escuche a los ciudadanos, pero, sobre todo, que permita una mayor injerencia de los mismos. Por ello, ante la lejanía de la población del sistema, la indiferencia del sistema sobre los problemas que verdaderamente incumben a la ciudadanía, se necesita algo más participativo que acudir a votar un domingo ocasional. Así, pues, el reto en esta ocasión –más que en otras– es que exista en la población el interés de acudir a votar en una democracia representativa, que se encuentra, no obstante, en el ocaso mundial.