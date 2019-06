No hubo voto de castigo a ediles de municipios donde Morena perdió: Pérez Popoca

Si Morena perdió en San Andrés Cholula y municipios de la zona conurbada, no fue por un voto de castigo sino porque ha aplicado una nueva forma de gobernar que rompe con prácticas del pasado a las que recurrían las administraciones para garantizar votos, aseveró Karina Pérez Popoca, presidente municipal de San Andrés Cholula.

Entrevistada durante el arranque de construcción del nuevo edificio de Faurecia, expuso que son varios factores los que incidieron para que Regeneración Nacional no triunfara en algunas demarcaciones el pasado 2 de junio.

Uno de ellos es que se rompió con las dádivas y se dio paso a una nueva forma de hacer política.

“Tú hoy llegas y planteas un nuevo modelo en donde debes de anteponer los valores, debes de anteponer la humanidad, debes de anteponer la coparticipación, por supuesto vienes y rompes un esquema que se resiste a decirte: a ver, yo no te condono una infracción, yo no te condono una violación a una normativa, yo te sanciono por tirar basura en la calle, yo te sanciono porque tú no estás respetando el medio ambiente”.

En los gobiernos anteriores todo era dispensar para no perder sufragios ni simpatizantes, pero eso debe cambiar, sobre todo en San Andrés Cholula, añadió la alcalde.

De la victoria de Luis Miguel Barbosa Huerta, indicó que ya desde el año pasado estaba decidido que sería él el nuevo mandatario de Puebla, además de que hizo una buena campaña.

“El nuevo gobernador tiene claro la lectura de nuestro estado, tiene muy claro el nuevo proyecto de gobierno. Qué bueno que está incluyendo a todos los alcaldes en esta renovación, en esta reconciliación y en esta reconstrucción de nuestro estado”.

Sobre cambios en su gabinete, Karina Pérez indicó que hará los que sean necesarios, toda vez que la curva de aprendizaje ya terminó y ahora debe haber resultados.

“Si en ese sentido hay funcionarios que no están en la línea de este gobierno, pues tendremos que tomar las decisiones que se tengan que tomar”.

De la salida de Arturo Saucedo Díaz, quien fungía como comisario en San Andrés Cholula, negó que fuera por temas de corrupción y solo dijo que obedeció a “temas administrativos”.