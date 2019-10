Volcán apagado

Muchos de los fraseos que sostienen las canciones de José José (1948-2019), en realidad de sus compositores, unos cuantos tales como Alejandro, Pérez Botija, Manzanero, Napoleón y Juan Gabriel, bien resumen la extendida carrera artística (y vida en privado) del llamado Príncipe. A cincuenta años de su debut, coincidente con su fallecimiento hace unos días, el México de la opinión pública, los medios informativos y las redes sociales se ha inundado de una y más y más citas extraídas del cancionero enlutado. Una prueba palpable, nos guste o no, de su inserción en los laberintos de la cultura popular de un país donde caben las más diversas expresiones.

Más apegado a la trova, las canciones de autor y la emergencia del rock en nuestro idioma, nunca me subyugaron las canciones de José José; lo que no se contrapone con cierto arraigo de varias de ellas, muchas de sus frases, en los rincones de una memoria emocional moldeada en el tiempo. Canciones que como observa Roberto Diego Ortega, “desplazan los códigos o las rutinas del bolero, con su tono a veces vindicativo y a veces compungido, para actualizarse mediante la expresión de un erotismo menos velado, más sinuoso y manifiesto”.

Expresiones que habrían de corresponder con las nuevas formas de relación amorosa (y hasta su manifestación erótica): las perfiladas a partir de la década de los 70, y con “la consumación del personaje” José José. “Por fatalidad, elección o destino, sus amores, sus reventones, caídas, redenciones, han alimentado a lo largo de los años los chismes y noticias de la farándula —añade Diego Ortega—. Para esto, José José no se oculta sino al contrario, se muestra: además de incontables declaraciones públicas, él mismo ha proyectado su interés autobiográfico más allá de las canciones al actuar y cantar una historia de sus andanzas en la película Gavilán o paloma y ese interés lo ha llevado también a publicar su libro autobiográfico Esta es mi vida”.

Precisamente después de divulgadas estas memorias de José José (incompletas, habrá que anotar), Delia Juárez G. convocó a doce escritores mexicanos a “interpretar” al cantante, y el resultado fue el bien logrado título Y sin embargo yo te amaba en el que leemos a los mismos Diego Ortega y Juárez pero también a Ana Clavel, Guillermo Fadanelli, Iván Ríos Gascón, Ana García Bergua, Luis Miguel Aguilar, Roberto Pliego, Anamari Gomís, Eduardo Antonio Parra, Carmina Narro, Héctor de Mauleón y Rafael Pérez Gay.

Pensando en que “sólo la voz del Príncipe de la Canción y las letras de sus compositores han logrado el consenso de un grupo tan variado como el nuestro, se me ocurrió preguntar a mis amigos escritores si se animaban a tomar una canción de José José y hacer con ella un cuento, una crónica, un texto personal —escribe Juárez—. Los doce que aceptaron están aquí, son sus invenciones, haciendo de este libro una antología escrita por entusiastas cuarentones y cincuentones que celebran la amistad y, ante todo, al Príncipe. Sus textos son el más claro testimonio de que todos tenemos una banda sonora”.

“Cuarenta y veinte”, “Me basta”, “Una mañana”, “Lo pasado, pasado”, “Payaso”, “La nave del olvido”, “Si me dejas ahora”, “Será”, “El triste” y hasta un popurrí son reanimados en este Y sin embargo…, oportuna lectura para acompañar las no carentes de tropezones mediáticos y mercantilistas exequias de José José: hoy “volcán apagado”. En sus tramas el lector se reencontrará irremediablemente con alguna de las muchas frases, ¿doblemente josesianas?, insertas en el imaginario de las generaciones post sesentayocheras por estos días reproducidas, sin dejar fuera “aquellas cosas (que) no podrán volver…”. “Lo dudo…”.

Y sin embargo yo te amaba. Doce escritores interpretan a José José, Delia Juárez G., compiladora, Cal y Arena, México, 2009, 168 pp.