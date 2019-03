Nuestro mundo moderno sigue vomitando excrecencias que, lejos de ser la excepción, se vuelven la regla. Mentiras, engaños, excesos, todo ello acompañado de odio al otro (por su piel, su género, su orientación, su preferencia política, su estatus) y aderezado con fuertes dosis de violencia. En las calles de Puebla, y para el caso, en las de todo el país y del orbe en general, muchos hombres acosan, maltratan, atacan, violan y asesinan a mujeres sin que las autoridades o la sociedad puedan o quieran hacer algo. En una calle del Centro, un imbécil manosea a una mujer y se regresa a golpearla cuando ella le reclama el abuso; en otra, una mujer es levantada para ser integrada a una red de tráfico de personas; en múltiples lugares, se encuentran los cuerpos de mujeres mutiladas, asfixiadas, torturadas, violadas, por el simple hecho de ser mujeres. Las razones: pudiera ser que tales sujetos han visto disminuido su poder con el ascenso imparable de las féminas en la vida pública y temen quedar a la vera, por lo que las aleccionan, las reeducan, las ponen en su lugar… “Te violento y si me contestas, te reviento” diría el mensaje que están lanzando cotidianamente en todo el mundo. El patriarcado no está muerto, está sumamente vivo y se extiende ahora con fuerza, ocupando el conservadurismo más retrógrado como discurso y la violencia como bandera. La masculinidad, según estas premisas, debe ser fuerte, inamovible, firme y violenta si se le requiere. Las mujeres deben agradecer la violencia que las regresa a su rol, a ese espacio histórico que nunca debieron de abandonar. ¡Vaya mierda de premisa!

No obstante, la cosa no queda ahí. En recientes fechas, nos hemos aterrorizado con las noticias de masacres en diversas partes del mundo. En Nueva Zelanda, en la comunidad de Christchurch, el artero ataque a dos mezquitas que ha sumido a la comunidad en el terror y la confusión. Como dice un reportaje sobre el caso en el diario La Vanguardia, darse “cuenta de que ningún lugar o país del mundo es suficientemente remoto como para quedar fuera del alcance de la mecha del odio y del radicalismo más atroz, servirá para que una vez más la población de Nueva Zelanda cierre filas y se vuelque como siempre en ayudar y atender a los afectados por los ataques y sus familias, y a reforzar aún más si cabe el sentimiento de unidad nacional en defensa de un estilo de vida abierto, pacífico, inclusivo y respetuoso con todas las etnias y minorías”. No obstante, tal masacre me hizo recordar esa película neozelandesa llamada Fuimos Guerreros (1994), donde no solo se exhibía la violencia terrible que vivían grupos marginales maorís en ese país, sino que se hacía evidente que tal violencia había sido traída por occidente desde la conquista y con la irrupción de lacras modernas como las adicciones, el abuso sexual y la violencia en la familia. No, no hay espacio en el planeta, por remoto que sea, en que no haya llegado la basura occidental con esa amiga compañera que nunca falta: la violencia. Lo vemos en Brasil en el tiroteo en una escuela del municipio de Suzano en Sao Paulo donde un par de adolescentes asesinaron a cinco estudiantes y a dos trabajadoras del plantel. La venganza y la búsqueda por notoriedad fueron las causas, aparentemente. No obstante, ello denota una clara muestra de poder y la necesidad de hacerlo evidente en medios de comunicación y redes sociales, acaso el vicio más reciente de la modernidad. De hecho, el atacante de Nueva Zelanda transmitió el video en vivo de la masacre y fue ampliamente reproducido y compartido por una cantidad impresionante de personas que acompañaron con morbo el festín de muerte que se les presentaba.

Un investigador brasileño, Gabriel Zacarías, según un reportaje de la BBC, “asegura que el atacante acumula generalmente sentimientos de frustración no resueltos y alienación social, con una crisis de masculinidad en buena parte de los casos. (…) Los autores de estos crímenes recurren a las armas como una supuesta forma de mostrarse viriles y se toman fotos con las armas para proyectar una imagen de ‘guerrero.’ (…) Tras llevar a cabo sus ataques, hay muchos casos en los que deciden quitarse la vida”. De hecho, el reportaje parte de la idea, siguiendo a Zacarías, de que estos atentados son muestra de una “crisis de masculinidad y el fetiche de las armas” que la refuerza. Puede ser: Sin embargo, hay que añadir el ejercicio del poder, la idea de atacar a musulmanes sustentado en el racismo y la xenofobia o la idea de venganza ejercida en contra del objeto del odio, la escuela, los alumnos y los maestros, muy al estilo de Estados Unidos y sus tristemente célebres ejemplos, como Columbine y su masacre. Algo similar estaría sucediendo con los feminicidios en nuestro país, sumado a los miles de asesinatos que se acumulan desde el sexenio calderonista en la “lucha” contra el narcotráfico. La violencia se asume como herramienta de negociación, como carta de presentación; es el mensaje que se envía, contundente a la mujer que se levanta, al migrante que echa raíces en otra tierra, a la autoridad –como las trabajadoras de la escuela brasileña– que pretende poner orden en la tan vapuleada y violentada vida de jóvenes como esos. La violencia también se hace presente con inusitada virulencia en las redes sociales, a través de cyber acosos, de ataques virtuales vía memes, de discursos falaces y diatribas en escritos que buscan violentar, muchos de ellos sostenidos en mentiras y calumnias perniciosas. Y yo que creí que el siglo XX había sido el más violento… el XXI pinta para dejarlo muy atrás.