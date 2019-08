Violaciones sin freno y justicia inepta

Las mujeres que fueron violadas en Atenco, estado de México, entre el 3 y 4 de mayo de 2006 continúan pidiendo justicia. A pesar de la protesta de los alumnos de la UIA, que formaron el movimiento #YoSoy132, y las recomendaciones internacionales nada pasó. Enrique Peña Nieto goza de felices permanencia en España.

No obstante que Daphne Fernández fue abusada por cinco muchachos veracruzanos en 2015, la justicia actuó tarde y mal. Uno de ellos que fue aprehendido en España, puede salir próximamente libre ya que un juez lo sentenció a cinco años y una multa ridícula. El caso de este, Diego Cruz, quien poseía el vehículo de lujo donde ocurrió la tragedia, será otra parte del horror que tenemos a diario en nuestro país.

Una de las manifestantes de las marchas del 11 y el 16 de este mes, Carmen, quien fue penetrada sexualmente por su padre a los siete años, lo cual hizo que su madre se separa del tipo, cuya medida no impidió que la entonces niña lleve 18 años padeciendo el acoso del macho, ahora protesta porque se visibiliza más un vidrió que la vida de una mujer (crónica de Adriana Estela Damián en Periodistasunidos.com).

El municipio más inseguro para las mujeres es Ecatepec. Gobernado por Fernando Vilchis, de Morena. En dicho sitio fueron hace poco Andrés Manuel López Obrador y Alfredo del Mazo. No hubo la menor alusión a ese tipo de actos tan deleznables (ídem).

Además, la inmensidad de los medios envía a reporteros a los actos de ellas. Algo que es torpe o quizá muy evidente que a los dueños de los informativos no les interesa de qué manera se cubren dichos acontecimientos. Ello, claro, no justifica la agresión a Juan Manuel Jiménez, de ADN 40, el cual, se sabe, fue realizada por Carlos Daniel Penagos, apodado El Chupas, quien es parte de un grupo delincuencial apodado, Los Claudios, quienes han amenazado al periodista Héctor de Mauleón por sus investigaciones acerca del crimen. La mencionada pandilla, también atacó mítines de Claudia Sheinbaum, uno el 15 de agosto de 2017.

Apuntan correctamente los caricaturistas Hernández y Rocha en La Jornada del 20 de agosto. El primero muestra una primera página de un diario cualquiera, donde hay enormes letras por marchas, desmanes y grafitis y abajo un letrero anunciando el homicidio de una mujer; mientras que el segundo, Rocha, presenta a dos cerdos con uniformes de policías que se espantan por el vandalismo de las indignadas.

Para Lupita Suárez, del grupo Mujeres Políticamente Incorrectas, por más movilizaciones que se han llevado a cabo no existe respuesta de las autoridades, incluso los medios son cómplices del discurso machista; no fue sino hasta que los grupos anarquistas ejercieron la violencia que se nos visualizó. De ese colectivo, Dulce María Lara asegura: La política será feminista o no será (El Universal, 20 de agosto).

Frente a sus iniciales planteamientos de castigar a las responsables de los actos agresivos en la Secretaría de Seguridad Pública de la CdMx, el Metrobús y el Ángel de la Independencia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum rectificó, afortunadamente, y ha empezado a realizar mesas de trabajo con diferentes grupos. En el encuentro más reciente (19 de agosto), se volvió a poner el caso de la adolescente violada en Azcapotzalco y el grupo Luchadoras, donde actúan Ytzel Maya, Laura Lecuona y Tania Tagle le pidieron descartar los puntos de vista de personajes que han apoyado a las causas feministas, como Marta Lamas (La Jornada, 20 de agosto). Lo cual muestra que hay una nueva ola de protagonistas que despliegan otras ideas y banderas, ante las que debe abrirse la comunicación para que se vaya despejando la bruma que impide ver el futuro real de nuestro país.

Actualmente hay 10 feminicidios diarios. El 76 por ciento de muchachas sufre violencia en el noviazgo. Cada año se embarazan 11 mil niñas entre 10 y 14 años por abuso sexual. Cifras oficiales, las cuales todos sabemos, son una muestra no muy clara de lo que ocurre, porque mucho se oculta. Y como en el caso de los homicidios a periodistas, entre las féminas hay 95 por ciento o más de impunidad en lo que les sucede a ellas.

Dice bien Yndira Sandoval: “La situación que vivimos es insostenible. No estamos seguras en ninguna parte. Los acosadores y violadores están en todos lados…incluso en nuestras familias”. Mientras Dana Corres afirma: Hemos hecho de todo: marchas, mítines, protestas y no pasa nada. (Hernán Gómez, El Universal, 21 de agosto). Estamos, pues, ante un nuevo feminismo, más radical y estridente, pero necesario en los tiempos violentos que corren. Y como señala la especialista Judith Shklar: “A la ira la activa un golpe inmerecido”.

En 2018 hubo tres mil 663 mujeres asesinadas, ¡157 por ciento más que en 2008! El 40 por ciento de los homicidios fueron cometidos por sus parejas. 66 por ciento de damas mayores de 15 años han sufrido violencia. Más de nueve millones de ellas han tenido violencia sexual. Y únicamente 16 por ciento se siente segura en la Ciudad de México.

Cifras evidentes y terribles que nos llaman a tomar acciones radicales para que más de la mitad de la población mexicana (se dice que son el 52 por ciento del total) pueda no sólo vivir en paz, sino engrandecer una nación que se sostiene, a pesar de todo, con la doble o triple jornada que realizan la mayoría en condiciones más que de inseguridad, de terror.

¿Será posible?

Los hombres también necesitamos sumarnos a esta cruzada por salvar a las mujeres.

