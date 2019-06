Vinculan a Miranda Guerra y Jorge Alberto Domínguez por antecedentes de acoso

Hace unas semanas Jorge Alberto Domínguez Martínez, en su calidad de Presidente del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla, lanzó una carta dirigida a la opinión pública. ¿El motivo? Es bastante confuso, por no decir, obtuso.

En la carta (que solo firma él, y no los demás miembros del colegio), el abajofirmante “defiende” al magistrado Alberto Miranda Guerra, por una serie de acusaciones de las cuales ha sido objeto. ¿Qué acusaciones? La misiva no abunda en ello, por lo tanto el documento carece de fundamentos. No tiene razón de ser, y si la tiene, el presidente no se atreve a desenfundar y señalar, ¿o será que en el fondo esta carta fue un salvoconducto dirigido por el propio Miranda para tratar de “curarse en salud”?

Para no confundir más al lector nos damos a la tarea de traducir este caso que ha venido sonando en Puebla a partir de los rumores de la posible baja del Héctor Sánchez como presidente del Tribunal.

El asunto es un tema de egos revueltos, de grillas internas, una guerrita emprendida por Miranda Guerra, quien sueña con tomar el puesto de Héctor Sánchez en cuanto llegue un nuevo gobernador y las cosas se reacomoden. Pero, ¿quién es Miranda Guerra?. Es un magistrado morenovallista que fue entronizado al Poder Judicial por recomendación del padre de su ex esposa, primo del actual gobernador, entonces presidente del tribunal. Miranda estuvo muchos años bajo las órdenes de Mario Marín, el celebérrimo “Góber precioso”, para posteriormente traicionarlo siendo juez. A continuación fue a postrarse –genuflexo– ante la corte morenovallista, transformando la sala del tribunal en donde despacha en una oficina de trámite al servicio de los intereses de Eukid Castañón y de los despachos de abogados al servicio del extinto Moreno Valle.

No es un secreto el hecho de que Moreno Valle llevó a los cuernos de la luna a personajes que otrora vivían en las mazmorras. La idea fue poner a sus alfiles en posiciones específicas para poder así tener el control absoluto de las instituciones. Al caso de Miranda Guerra se le puede adjuntar el de Fernando Chevalier, un personaje rescatado de las catacumbas que hoy presume de su gran fortuna (colección de carros de lujo y motos) y al que se le ha visto en restaurantes haciendo desfiguros. En la extraña carta mencionada al principio de este texto, el abajofirmante no aclara cuáles son sus motivaciones; sin embargo, La Jornada de Oriente se ha dado a la tarea de indagar los porqués, y la respuesta se encontró tanto en las redes sociales como en los diferentes artículos de opinión publicados por el abogado de esta casa editorial, Carlos Meza Viveros, quien no ha escatimado esfuerzos para evidenciar el turbio pasado y presente de quien pretende tomar el control del tribunal en aras de blindarse para no ser llevado al banquillo de los acusados. El magistrado Miranda está bajo la lupa gracias a sus prácticas malsanas, no solo en el terreno jurídico, también al ser acusado como hostigador consuetudinario de mujeres.

A Miranda se le acusa de extorsiones y actos de abierta corrupción a cambio de imponer penas mínimas y de favorecer a delincuentes puestos en libertad; entre los que destacan estafadores profesionales responsables de delitos sexuales, secuestros y homicidio. Con estos antecedentes se puede comprender un poco el origen de esa carta dirigida, absurdamente, hacia “La opinión pública”, y que fue firmada solo por el presidente del tan “honorable” Colegio de Abogados, dejando fuera los demás miembros. Ahora bien, ¿quién es Jorge Alberto Domínguez? Pues nada más y nada menos que otro acosador sexual que recientemente fue destituido de su puesto de maestro en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Camila López Castelán, alumna de esta institución, denunció ante la Fiscalía General del Estado, el comportamiento reprobable de este poluto personaje, mismo que defiende a Miranda en la carta ya citada y que reproducimos aquí (…). No cabe duda que entre depredadores se cubren las espaldas, y la carta era una forma de vacunarse contra sus propios venenos.