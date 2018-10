Vigencia o adiós al 68

Con mucha razón Joel Ortega propone en su más reciente libro, editado por Grijalbo, decirle adiós al 68, en tanto nostalgia contemplativa y conmemoración del hecho trágico de la represión del 2 de octubre. “El 68 –escribe–, no ha terminado: está vigente en su canto libertario, no en la letanía que repite: 2 de octubre no se olvida”.

A lo largo del libro Joel destaca la importancia del movimiento como un parteaguas cultural y político de la segunda mitad del siglo XX, un movimiento libertario, enfrentado al poder en todas sus formas y una opción autónoma de lucha, ajena a las estructuras del Estado mexicano. “Desde mi óptica –escribe— el 68 sirvió para construir un pensamiento distinto al hegemónico de la Revolución mexicana”.

Muy acertadamente Joel resalta la naturaleza mundial del movimiento, lo que le permite apreciar algunas de sus principales características: antiautoritario, anticapitalista, libertario, utopista, pacifista, pero ante todo, juvenil. Entonces lo único que estaba prohibido era llegar a ser viejo. “Desconfía de cualquiera mayor de 30 años” y “Espero morir antes de hacerme viejo” fueron algunas de las consignas más famosas.

Probablemente Joel tenga en mente estas consignas cuando ha dicho, en varias de las entrevistas que le han hecho con motivo de la publicación del libro que “Ya pasaron 50 años y tenemos que cerrar el ciclo, aunque ello no quiere decir olvido… porque el 68 se convirtió en una lápida para los jóvenes…Hoy los jóvenes tienen su propia vida y los viejos no tenemos más que hacer una cosa: quitarnos para que pasen los jóvenes”.

Así, paradójicamente, con la lápida sobre sus espaldas y en medio de una nostalgia infinita Joel termina su escrito diciendo: “La generación de esa época insólita está culminando su ciclo en este planeta. No podía ser eternamente joven. Envejeció sin asumirlo…Los jóvenes de hoy tienen retos inmensos en todos los planos de la vida. En su creatividad, en su capacidad para usar la ciencia y la tecnología, está el futuro del planeta. Llegó la hora de decir adiós al 68”.

Resulta curioso que, quizá con la excepción de Luis González de Alba, entre otras, la generación libertaria no asumió para el resto de su vida sus principales consignas de lucha. “Prohibido prohibir” fue quizá la más importante, junto con aquella otra de “la imaginación al poder”. Porque ya entrados en años, con el mismo espíritu libertario, lo menos que se puede hacer es mirar a la muerte de frente y dialogar con ella como parte de la vida. Vivir en libertad, enseñanza fundamental del 68, obliga a pensar en libertad y a morir en libertad. El movimiento del 68 fue, entre otras cosas, la explosión que causó la presencia de la mayor generación de jóvenes en el mundo. Hoy somos también la mayor generación de viejos en el mundo y lo serán más en la próxima generación. Y todavía, como civilización, no sabemos qué hacer con nuestros viejos y menos aún estamos preparados para bien morir.

La conclusión de Joel en Adiós al 68 es contradictoria con otra del mismo Joel quien escribió que la herencia del movimiento obliga a “reanudar la lucha autónoma del pensamiento y las prácticas libertarias”. Esas palabras están contenidas en el ensayo Fiesta libertaria y crimen de Estado, tomado del libro Asalto al cielo, coordinado por Enrique Condés Lara, editado por la BUAP, pero no distribuido por la misma BUAP. Esperamos que pronto el mismo Rector de la Universidad aclare el porqué de esta extraña situación.En ese mismo ensayo Joel escribe que después de 50 años, el 68 para muchos es una leyenda. “Su trascendencia es inasible y los cambios que impulsó están en todas partes”.

Por cierto que tomar el cielo por asalto fue una frase de Marx refiriéndose a la Comuna de París de 1871. En unos cuantos meses los obreros de esa ciudad se atrevieron a ejercer un poder autónomo que dejó muchas experiencias y un gran espíritu de lucha. De la comuna de París marxistas y anarquistas produjeron múltiples escritos, canciones y poemas que le dieron a ese movimiento libertario de la clase obrera un horizonte universal y de largo aliento. Del 68 del siglo XX se han producido múltiples manifiestos, canciones y poemas, que nos recuerdan la importancia de la libertad en la vida de los seres humanos. Pero mientras que la comuna tuvo el soporte de las organizaciones que vieron en ella la posibilidad de dar vida a la utopía, el 68 se ha mantenido sólo como espíritu de libertad, imposible de atrapar en una sola forma, afortunadamente.

Hoy el mundo vive una oleada de movimientos reaccionarios basados en el miedo. Las identidades se reducen y el odio se extiende como protección aparente. Las fronteras se cierran. Por eso retomo las palabras de Joel: “Es la hora de echar abajo todos los dogmas y las camisas de fuerza de las iglesias basadas en las ideologías convertidas en religiones de un mundo derrotado por sus propias contradicciones”. No creo, sin embargo, que los jóvenes tengan sólo la ciencia y la tecnología para usar su capacidad creativa y para reencontrar el futuro del planeta. Tienen ante todo la fuerza del pensar y vivir en libertad, herencia fundamental del 68.

Se vale cantar con Lennon: “Imagina que no hay cielo/Ningún infierno bajo nosotros/Imagina que no hay países/Nada por lo que matar o morir/Y sin religiones también/Puedes decir que soy un soñador/Pero no soy el único/imagina a todas las personas que comparten todo el mundo…”