Víctor Carrancá habría caído por un acuerdo entre RMV y Dulce Silva

Aunque parezca poco creíble, se empieza a saber que la salida de Víctor Carrancá Bourget como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) –ocurrida hace un mes y ocho días– habría sido un acuerdo negociado entre el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas e importantes actores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La cual fue una fuerte concesión que otorgó el ex mandatario, ya que el ex fiscal es uno de sus hombres de más confianza y se había convertido en un funcionario público que no lo podía mover ni la misma presión de los morenovallistas, que a la mitad de la pasada campaña electoral habían exigido su remoción.

Fuentes confiables y bien informadas de la Ciudad de México apuntan que la facción de Morena que habría negociado la “caída” de Carrancá estaría encabezada por Dulce María Silva Hernández, quien el pasado 29 de septiembre contrajo nupcias con César Yáñez, el ex vocero de Andrés Manuel López Obrador, en una ostentosa boda que se ha convertido en el episodio de mayor escándalo del entorno lopezobradorista tras la elección del 1 de julio.

Pareciera que con el resultado de esta negociación Dulce Silva habría cobrado venganza contra el fiscal que la metió a la cárcel, toda vez que Carrancá se había aferrado al cargo público que ostentaba y no pensaba abandonar hasta el año 2021, fecha en que se vencía el nombramiento que la otorgó el Congreso local.

Dulce Silva fue detenida el 10 de marzo de 2016, mediante el proceso penal 487/2015, acusada del delito de lavado de dinero. La mujer oriunda de Huamantla, Tlaxcala, abandonó el penal de San Miguel el 1 de mayo de 2017, luego de que un juez le concedió el derecho de enfrentar el juicio desde su domicilio, ya que sus abogados demostraron que estaba enferma de la tiroides y su estado de salud no le permitía continuar en dicho Centro de Readaptación Social.

Pese a que cayó presa durante la parte final del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, esta abogada parecería que tiene comunicación y una buena relación con el morenovallismo. En esta columna se narró –la semana pasada– que cuando candidatos, dirigentes y activistas de Morena descubrieron el pasado 3 de julio una “mapachera electoral” del PAN en el MM Gran Hotel, quien buscó frenar la operación de los morenistas fue Dulce Silva, quien intentó hacer creer que era una instrucción surgida directamente desde el núcleo político de Andrés Manuel López Obrador, lo cual no era cierto.

A principios de junio de este año, luego del asesinato de dos activistas del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Huauchinango, la candidata panista a la gubernatura, Martha Érika Alonso Hidalgo, declaró que si Carrancá no podía con el cargo “que se vaya”. Esa advertencia no hizo ningún efecto en el entonces fiscal general del estado, quien se quedó en su puesto. Ahora parece que una negociación con un sector de Morena si fue una factor de peso para tumbar a un funcionario que parecía inamovible.

Cara a cara con RMV

Los informantes consultados por este columnista, cuyo trabajo político realizan en la capital del país, sostienen que Dulce María Silva habría sido quien directamente negoció cara a cara con Rafael Moreno Valle Rosas el supuesto “escarmiento” contra Víctor Carrancá, quien se fue de Puebla sin explicar los motivos por los cuales abandonaba las labores de procuración de justicia que encabezó los últimos 7 años.

Y que ese acuerdo se hizo a espaldas de los 22 diputados locales de Morena, así como los dirigentes estatales de este partido y el candidato a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Si fue cierta la historia de ese pacto, se antoja poco creíble que solamente se acordó fraguar una “venganza” contra Carrancá por la actual esposa de César Yáñez.

Es fundamental preguntarse: ¿Qué más negociaron los protagonistas de este acuerdo oscuro y con fuertes implicaciones políticas?

Sin duda, Rafael Moreno Valle Rosas ha de haber buscado negociar la gubernatura de Puebla y evitar que prospere el litigio electoral que Luis Miguel Barbosa Huerta interpuso para pedir que se anule la constancia de mayoría que obtuvo su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo, bajo la acusación de que privó la violencia, la ilegalidad y la intervención del gobierno del estado en los comicios del 1 de julio.

¿Qué más se pudo haber pactado? Otra posibilidad es que se pudo haber otorgado impunidad a Dulce María Silva, ya que nunca se supo en que acabó el juicio que enfrentó y si realmente se probó su culpabilidad.

Los informantes que aportaron la información a esta columna cuestionaron la versión –que se ha repetido hasta el cansancio– de que la familia de Silva Hernández es muy rica, razón por la cual pudieron financiar los varios millones de pesos que habría costado la boda del pasado 29 de septiembre, que incluyó contratar a los grupos musicales Los Ángeles Azules y Matute. Si realmente tuvieran mucho dinero, como se dice, habrían contratado a poderosos despachos jurídicos para sacar a la abogada Dulce Silva de la cárcel en un periodo mucho menor al año y dos meses en que estuvo en prisión.

Un tercer asunto que podría haber estado presente en la negociación en cuestión, es la posibilidad de hacer negocios al amparo del presupuesto del estado de Puebla.

Para nadie es un secreto que Moreno Valle habría utilizado ese mecanismo para ganarse –a los largo de los últimos 7 años– la complicidad de grupos políticos del PRI nacional, a quienes les dejó hacer en la entidad proyectos de obra pública con precios inflados hasta en un 500 por ciento.

En la forma que se acabe resolviendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la impugnación que Morena presentó contra la elección de gobernador, se sabrá una parte del alcance de la negociación que le cortó el cuello a Víctor Carrancá.