VERSIONES INCREÍBLES

En su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del estado, el alcalde de Cuautlancingo, Félix Casiano Tlahque, se deslindó de autorizar la tala de 400 árboles en el ex Vivero Santa Cruz Buenavista, luego de alegar que los permisos presentados por los presuntos dueños del predio son apócrifos.

La versión expresada por el munícipe es totalmente inverosímil y no permite otra reacción que no sea la sorna o la enervación, pues el pretexto cae por su propio peso: ¿si la Comuna no brindó ninguna anuencia, por qué en tonces no se aprestó de inmediato a detener la depredación?

Cierto es que el gobierno del estado intervino clausurando el vivero en cuestión, pero los taladores se pasaron por el arco del triunfo la restricción y tampoco hubo entonces una mayor sanción contra los responsables.

El asunto es tan grave, que hasta ahora se ignora quiénes son los dueños del terrenop en cuestión y, sobre todo, quienes son los culpables de esta tala que resulta a todas luces indiscriminada.

La única certeza es que el daño está hecho y es casi irreversible, pues la recuperación de la vegetación acabada tardaría varios años, aún cuando se comenzara de inmediato. Todo apunta, y este es el terreno de la mera especulación, de que se llevó a cabo un galimatías precisamente para permitir la urbanización.