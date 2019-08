El pasado fin de semana el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas dijo que el gobierno de Amlo “debería hacer más públicas las definiciones de cuál es la política económica, cuál es la política internacional, qué se está pensando respecto a la estructuración misma de la sociedad, cómo avanzar en la igualdad, en una mejor distribución de la riqueza”. Agregó que no ve “una política clara para la creación de empleos formales, como una política de estado. Esto se tiene que dar a partir de inversiones, de política de industrialización, de atender el campo”. Advirtió que no estaba diciendo que era un gobierno sin rumbo, pero que sí le faltaba claridad.

Creo que al Ing. le faltó consultar el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por Amlo en el que no se dice nada de lo que pregunta. La verdad es que cada día resulta más fácil hacer la caricatura del gobierno o el artículo burlón de las declaraciones del Presidente o de alguno de sus funcionarios. Me temo que cada día que pasa el rey se desviste más a la vista de todos. La situación puede llegar a ser muy peligrosa porque podemos quedarnos con un gobierno de chacoteo. Y al parecer no tiene remedio.

Confiado en su gran base de apoyo, el Presidente hace política para los suyos y confronta a los demás. Si en algún lugar se le ha corregido la plana, ha sido en el Senado, porque la oposición le ha impedido llegar a la mayoría calificada.

Pero la crítica ya tocó fondo. No da para más. Frente al vendaval sin rumbo que es el gobierno de la 4 T, sólo cabe esperar a que sus propios errores y sus contradicciones internas sigan erosionando su legitimidad, de los extraños y de los propios. Claro que no deja de ser entretenida la confrontación entre chairos y fifís, aunque no tiene nada de productiva.

Si no existiera el resto del mundo, la 4 T no pasaría de ser el sexenio de un gobierno mediocre en todos los sentidos: en crecimiento económico, en desarrollo, en bienestar, salud, educación, en democracia, libertades, justicia, impunidad, seguridad, etcétera. Ni tiene los elementos para avanzar a una dictadura, ni la calidad para consolidar la democracia. Como en el imperio de Iturbide, tenemos una 4 T de oropel.

Pero resulta que sí existe el resto del mundo y, por los nubarrones que ya anuncian la tormenta, solo cabe esperar que las expectativas mediocres se conviertan en malos augurios. La guerra comercial de Estados Unidos con China, la probabilidad de que el Tratado de Libre Comercio se posponga hasta después de las elecciones, el riesgo de la recesión, el acoso constante de Trump, la amenaza de un Brexit a rajatabla con todas sus consecuencias en Europa y el Reino Unido, y la reaparición del caos económico y financiero en Argentina, perfilan un escenario que no podría ser más negativo para la 4 T y sus promesas de crecimiento económico con bienestar. Y aquí sí no sólo para el gobierno, sino para México y los mexicanos.

Por eso creo que es mejor, sin abandonar la crítica, empezar a construir un consenso acerca de las medidas que habrá que tomar en la segunda parte del sexenio.

El gran problema para pensar la construcción de los nuevos consensos en el país es la grave crisis que afecta a los partidos políticos. Aunque quizá por separado sea muy difícil imaginar cómo podrían ofrecer algo creíble, probablemente con una fórmula de cooperación y abiertos a la sociedad civil, se podría empezar a construir algo. Como sucedió en el Senado, con la práctica del parlamento abierto.

El eje que permitiría que un mecanismo de enlace (sin exigirle mucho), entre los partidos de oposición y la sociedad civil avanzaran en el diseño de una plataforma de contrapeso efectivo al gobierno de la 4 T, sería precisamente el Plan Nacional de Desarrollo que no se hizo, y que estableciera lo que exigió el Ing. Cárdenas al gobierno actual: rumbo claro y políticas públicas, de Estado para el largo plazo, y de gobierno para la segunda parte del sexenio.

Una plataforma compartida, en sí misma, ya implicaría una convergencia para la defensa de la democracia, las libertades y los derechos humanos. Los partidos de oposición, solos o en coalición, podrían aspirar a la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias del 21 y, con ella, obligar al Ejecutivo a nuevas reglas del juego, entre otras, a compartir con el conjunto de los mexicanos los objetivos, las estrategias y las acciones de un rumbo cierto para todos.

Creo que, a pesar de todo, hay bastantes reservas democráticas en el PAN, el PRI, MC, PRD o en el grupo del Ing. Cárdenas, entre otros. O como dijera el compadre, no hay otros y con estos bueyes hay que arar.

El extravío ha llegado lejos y Morena no da indicios de que sus contradicciones internas puedan arrojar una luz. Por el contrario, todas las tendencias que constituyen a esa coalición variopinta se han sometido al pensamiento oscurantista del evangelio. Por supuesto que existen también algunas reservas democráticas, pero quizá salgan a la claridad cuando cambien las circunstancias y adviertan el riego de la derrota, sobre todo si no los acompaña en la boleta el invencible.