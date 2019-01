Ven en el PAN deslealtad de Marcelo García por no defender la propuesta de Rodríguez Almeida

Aún quedan muchos cabos sueltos para entender cómo se logró la elección del nuevo gobernador interino de Puebla. Entre las interrogantes que están sin resolver se encuentra la actuación del coordinador de la fracción del PAN, Marcelo García Almaguer, quien se abstuvo de defender la propuesta de Jesús Rodríguez Almeida, quien era el aspirante del panismo. El legislador argumentó que esta opción no pudo avanzar por actos de deslealtad de algunos aliados del morenovallismo dentro del Congreso local –en alusión al PRI–, aunque en realidad quien pareció actuar con perfidia fue el propio líder de los diputados albiazules.

Una muestra de lo anterior es que Jesús Rodríguez Almeida fue descalificado en la Comisión de Gobernación porque no se pudo demostrar que contaba con la ciudadanía poblana, sin embargo horas después de que el Congreso eligió al gobernador interino circuló la copia de una constancia de vecindad –expedida por el ayuntamiento de Atlixco– en la cual se señala que el funcionario en cuestión tendría seis años de residencia en la comunidad de Metepec (ver foto).

Dicho de otra manera, que si cubría con el requisito para ser considerado ciudadano poblano, pues la regla es tener 5 años de residencia.

Entonces vale la pena preguntarse: ¿Marcelo García no sabía de la existencia de ese documento o de manear deliberada no lo quiso exhibir para evitar la descalificación de Rodríguez Almeida?

Cualquiera de estas dos circunstancias cuestiona severamente la actuación del líder de los diputados panistas, ya que lo coloca generando “fuego amigo” contra la propuesta del PAN y del morenovallismo.

O también habría que preguntarse: ¿si esa constancia de residencia no es real, quién tiene el interés de hacer creer que Rodríguez Almeida si contaba con el requisito de por lo menos tener 5 años de residencia en Puebla? Sin duda, es alguien que quiere exhibir el mal desempeño de García Almaguer.

Para justificar su actuación, en un chat de panistas Marcelo García quiso argumentar que si defendió la propuesta de Rodríguez Almeida, pero que las deslealtades dentro del Congreso –en alusión al PRI– no le permitieron a los morenovallistas que funcionara el plan “A” y el “B”, que tenían preparados para ganar la votación del gobernador interino. Con estos argumentos queda claro que el legislador percibe que lo ven como alguien que no actuó con la suficiente lealtad hacia su partido político.

Los supuestos argumentos de García Almaguer –que compartió un panista con este tecleador– son los siguientes:

“Equipo estamos tristes. Entiendo su confusión y enojo. El PAN actuó más allá de los partidos. Nuestro Waterloo fue la comisión. Los números no nos daban y se rompió la confianza con un aliado estratégico” (sic), indica en la primera parte, en la cual parece que hace referencia al PRI.

Habría agregado: “Rodríguez Almeida merece mi respeto, ha cumplido con una labor titánica y ha dado grandes resultados, pero independientemente de no contar con los requisitos de poblanidad, los votos en la comisión de gobernación fallaron. Encontraron el eslabón débil y lo coptaron. Nuestro voto está ahí, el resto no cumplió” (sic).

Se defiende: “Son testigos de que llegamos con dos propuestas, plan A y B. No se lograron los números y perdimos todo en la comisión” (sic).

Y concluye el supuesto mensaje del líder panista: “Una vez derrotados en la comisión, tomamos una decisión por el bien de Puebla. 40 votos no por una persona, sino por el bien de Puebla… votar en contra solo profundiza la herida con la federación… es una nueva etapa… Y tenemos que darle la vuelta a la página… Perdimos la batalla pero no la guerra… Esta no es una elección, es una decisión de estado, fue para darle gobernabilidad a Puebla… Es tiempo de reconciliación, unir fuerzas y enfrentar la más grande de todas las batallas. Por los jefes y nuestros amigos…” (sic)