Vecinos de 10 colonias del sur se oponen a construcción de una ciclovía

Vecinos de una decena de colonias de la capital poblana, protestaron ayer por la construcción de una ciclovía, deteniendo los trabajos en las inmediaciones de la avenida Margaritas y el Circuito Juan Pablo Segundo, pues consideran que la pista afectará dramáticamente la calidad de vida en la zona.

La movilización inició al filo de las 8 de la mañana y luego los ciudadanos fueron conminados por un emisario de la Secretaría General de Gobierno a dialogar en la Secretaría de Infraestructura y la Dirección de Obras, relató en entrevista con esta casa editorial, Alberto Romero, uno de los inconformes.

Los quejosos se llevaron una desagradable sorpresa, abundó Romero, cuando en las oficinas del gobierno, les aseguraron que la obra contaba con la anuencia de muchos vecinos de la zona. Un hombre que se identificó como Gustavo Arteaga, “se adjudicó sin ninguna autorización”, la representación vecinal e incluso los personeros de la empresa que lleva a cabo las faenas aseguraron que le habían entregado “cámaras, motocicletas y patrullas”.

“El problema es que nosotros no sabemos qué fue lo que hizo ese señor con lo que le dieron, además de que no se puede decir representante, porque no cuenta con nuestra aprobación”, advirtió Alberto Romero.

Al cierre de la presente edición, los vecinos inconformes –que viven en colonias como Progreso Mayorazgo, Los Ángeles Mayorazgo, San Vicente Mayorazgo. Chulavista, Gabriel Pastor y Prados Agua Azul, entre otras– seguían deliberando los pasos a seguir para oponerse a la obra.