Pide Valentín Meneses voto útil a favor de Jiménez Merino; los otros candidatos no dan certeza de reconciliación, estimó

Valentín Meneses, coordinador general de la campaña del candidato del PRI a la gubernatura Alberto Jiménez Merino, pidió el voto útil para su abanderado ya que estimó que elegir al morenista Miguel Barbosa o al candidato del PAN, Enrique Cárdenas, sería una error pues no representan ni dan certeza ni certidumbre de que haya reconciliación en Puebla.

De paso, durante una rueda de medios, adelantó que el próximo domingo 26 de mayo a las 11:30 horas, saldrá una marcha del Gallito hacia la sede municipal del PRI, en donde se hará el acto de clausura de campaña de Jiménez Merino.

Comparó que contrario a sus contendientes, el abanderado del PRI “tiene una hoja de servicio limpia, que no está manchada de corrupción, en la que no hay señalamiento alguno”, no obstante el haber “manejado miles de millones de pesos” cuando fue secretario de Desarrollo Rural en dos sexenios.

En ese sentido, refirió que “los otros candidatos” tienen negativos que no los dejarán pasar y la gente no votará por ellos porque existe la duda de sus riquezas, como se dejó ver en el único debate organizado por la autoridad electoral.

“Pedimos un voto libre, sin presiones, ni compras, ni intimidaciones. Es un momento muy importante y de definiciones. Vamos por una elección donde está en juego el futuro del estado”, dijo Meneses.

Enfatizó que la población ya no quiere confrontaciones ni polarizaciones, y Jiménez Merino es un hombre conciliador en los hechos.

“Alberto tiene el peso, tiene la fortaleza de transitar en estas aguas turbias, que es la elección, cuando vemos que los candidatos se despachan con la cuchara grande…, nosotros hacemos una campaña decente, con sentido social, directa, en contacto del pueblo con el pueblo”, afirmó Meneses.

Por tanto, acotó que la campaña del priista es del campo a la ciudad. “Nos va a hacer ganar el campo, nos va a hacer ganar el interior del estado, y todos aquellos que están luchando, persuadiendo, a votar por el candidato de la transparencia”.

De igual forma, Ramón Fernández Solana, coordinador de la campaña en Puebla, señaló que Jiménez Merino es el único candidato que se mantiene libre de acusaciones “por su gran trayectoria, su hoja de servicio, su honestidad y la transparencia en que se ha conducido en 27 años”.

También en la conferencia de medios, el presidente del Comité municipal del PRI, Víctor Manuel Carreto, señaló que las diversas organizaciones adheridas al PRI han mostrado su apoyo al abanderado priista, incluidas fracciones como la CNC, que a nivel nacional, lo respalda. Los que se fueron, estimó, se fueron solos pues la estructura del PRI se queda.