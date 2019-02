Muy frecuentemente se expresa que utilizamos el cerebro solamente en un 10 por ciento de su capacidad total. La pregunta obligada sería de dónde surgió esta afirmación, lo que nos dirige a Albert Einstein (1879–1955), quien era irónico y a quien se le atribuye esta frase. A todos nos gustaría la idea de ser genios en potencia, lo que se ha aprovechado para que sectas como la “Cienciología” o la del Pensamiento Positivista de la “Nueva era” esgriman la afirmación para reclutar adeptos. En un libro muy popular titulado How to Win Friends and Influence People (Cómo ganar amigos e influir en la gente) de Dale Carnegie también se asegura que la mayoría de las personas solo utilizamos 15 por ciento de nuestros cerebros; sin embargo, por muy atractiva que pudiese parecer esta afirmación, definitivamente carece de fundamentos científicos.

En primer lugar, desconocemos cómo funciona realmente el cerebro. Nuestro conocimiento de la inteligencia es todavía más limitado, tanto que incluso es muy complicado definirla. La tecnología actual ha condicionado avances importantes que se orientan a desentrañar las capacidades de nuestro órgano del pensamiento, dentro de los que sobresalen la Resonancia Magnética Funcional y la Tomografía por Emisión de Positrones (o PET por sus siglas en inglés); pero aún no sabemos casi nada sobre cómo se procesa la información. Lo que sí sabemos es que ciertas actividades se originan en la corteza cerebral y que algunas evocaciones de memoria se almacenan allí; pero no sabemos dónde ni cómo se almacenan, cómo podemos traer a la memoria nuestros recuerdos, ni cómo podemos producir nuevas ideas. Una buena parte de lo poco que sabemos nos ha llegado mediante estudios de personas cuyos cerebros han sido dañados por lesiones accidentales, infartos cerebrales, tumores o intervenciones insensatas.

Con base en esto, podemos suponer simplemente que la creencia tan popular de utilización parcial del cerebro es equivocada ya que si fuera cierta, las circunstancias en las que se daña el órgano neuronal, no tendrían consecuencias tan dramáticas como para reflejarse en nuestra capacidad de pensar, hablar y recordar. No sabemos si el mismo Albert Einstein creía en este mito y de hecho, pudo haberlo utilizado como una respuesta irónica cuando un periodista le preguntó simplemente “por qué era más listo que otras personas.”

Nuestros cerebros poseen una asombrosa capacidad compensatoria. Tras un infarto cerebral, como en las embolias, algunas de las funciones perdidas pueden ser suplidas por otras porciones intactas. Así mismo, la región del cerebro relacionada con el control de cierta función como las manos por ejemplo, se desarrollan más al aprender a tocar un instrumento musical. Otro ejemplo es con las personas que pierden un sentido (los invidentes o los que se quedan ciegos por mencionar un caso), en quienes el sentido del tacto o el oído, mejora grandemente para compensar la falta.

Por otro lado, existe la duda con respecto al tamaño del cerebro y se podría preguntar si uno más grande puede albergar una inteligencia mayor. Existen dos componentes del cerebro conocidos como la sustancia gris y la blanca. Aunque ha sido muy controvertida hasta ahora la idea de que el tamaño tiene una relación directa con la capacidad intelectual, sí existe un vínculo entre mayores cantidades de sustancia gris y funciones superiores como el lenguaje y otras manifestaciones de inteligencia.

En junio de 1999, investigadores de la Universidad McMaster de Ontario Canadá, comunicaron que el cerebro de Albert Einstein tenía algunas peculiaridades morfológicas que podrían haber influido en su gran capacidad de pensamiento espacial y matemático. Einstein, que donó su cerebro a la ciencia para que fuera investigado, tenía un cerebro muy similar al de la mayoría de las personas, pero las áreas relacionadas con el cálculo y la comprensión o percepción espacial, presentaban hasta 15 por ciento más de desarrollo, pues sus lóbulos parietales estaban más expandidos a costa de los temporales. En otro estudio, Paul Thompson, investigador de la Universidad de California, en Los Ángeles, ha advertido que no se puede utilizar el tamaño del cerebro en general como indicador de la inteligencia de una persona, pero asegura que, como media estadística, la idea se puede sostener.

Y con respecto a la inteligencia, habría primero qué definirla. De Shakespeare y Mozart afirmamos contundentemente que eran genios, pero no sabemos qué tan inteligentes eran pues en efecto, tenían un talento extraordinario pero sus vidas fueron un verdadero desastre.

Muchas cosas podrían discutirse, pero algo podemos concluir en definitiva. Cuando escuchemos a alguien citar el mito acerca de que utilizamos solo 10 por ciento o 20 por ciento de nuestro cerebro, debemos afirmar que es falso. Esto condicionaría que no cayésemos en los engaños de sectas peligrosas; podría ser una manera útil de influir en los demás para generar pensamientos críticos y sobre todo, para aceptar con humildad que nuestros conocimientos son parciales e infinitamente pequeños dentro de nuestras aspiraciones a conocer, en su totalidad, la naturaleza de las cosas y de nuestras funciones más elementales.