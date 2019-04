Usan escándalo mediático para ocultar destino de mil 400 mdp en Agua de Puebla: Castillo

La regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera, y el priista, Iván Galindo, asesor de la edil de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, pretenden generar una cortina de humo para impedir que la opinión pública conozca el destino de un crédito por mil 400 millones de pesos y otras anomalías cometidas por Agua de Puebla, acusó el ambientalista Francisco Castillo Montemayor.

En una entrevista con esta casa editorial, el exsecretario del medio ambiente dio a conocer que la comisión especial del ayuntamiento creada para analizar la situación de la privatización del servicio de agua potable en la capital, acordó el jueves pasado instar a la izquierdista Rivera Vivanco a solicitar la intervención de la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado para que intervenga en el caso.

Castillo Montemayor también dio contestación al director general dela concesionaria, Héctor Durán Díaz, quien ayer aseveró que es incorrecta la información que el también expreso político ha ventilado sobre los negocios de Agua de Puebla. El ambientalista recalcó que los datos provienen de los documentos que la compañía ha brindado.

El exsecretario del Medio Ambiente en el gobierno estatal, ex gerente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Puebla y ex director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) fue entrevistado por La Jornada de Oriente sobre el altercado que hubo en la comisión especial.

Aseguró que él comenzó a hablar sobre el préstamo de mil 400 millones de pesos que Agua de Puebla solicitó a un banco que pertenece al mismo consorcio de la concesionaria y que estableció una tasa de interés onerosa, al punto que en el lustro reciente sean pagado 400 millones de pesos solo en intereses y ni siquiera se han hecho aportaciones al capital, porque la institución crediticia concedió una gracia de cinco años para no pagar el monto entregado.

El problema, explicó Castillo Montemayor, es que esos intereses que no se cobran se capitalizan y luego elevan los intereses. Todos estos pagos, sobra decirlos, los hace Agua de Puebla con lo que obtiene de las cuotas de su servicio, lo cual puede explicar el incremento desorbitado de hasta 400 por ciento en las tarifas que se ha padecido en la Angelópolis.

No solo eso: la empresa ha reportado dividendos por 246 millones de pesos y no se sabe a dónde fueron a parar los mil 400 millones de pesos que se pagaron por concepto de deuda del SOAPAP, abundó el defensor del medio ambiente.

Esa explicación, agregó Castillo Montemayor, se la estaba dando a Díaz de Rivera, porque ella pretextaba que no había elementos para solicitar la intervención de la Contraloría estatal para auditar la concesión. Los hechos pueden constatarse en los videos que hay, algunos de los cuales ya fueron publicados en medios y redes sociales.

El exsecretario del Medio Ambiente aseguró que con su exabrupto, la regidora panista pretendió evitar que las cifras se conocieran, a lo cual se unieron medios que no son ingenuos y también están interesados en que el asunto no se conozca. Luego, apuntó Castillo Montemayor, el priista Iván Galindo se sumó en redes sociales a la condena de una supuesta agresión de género de tipo político, la cual nunca existió, porque parece también empeñado en que los poblanos no sepan de estas actividades fraudulentas.

En twitter, Galindo aseguró el pasado viernes que no está a favor de la concesión de Agua de Puebla.